Une épidémie de syphilis entraîne une surcharge de travail pour les infirmières

L'épidémie de syphilis qui sévit à Winnipeg est un sujet de préoccupation pour les infirmières de santé publique, et qui affirment avoir affaire à une augmentation de 1000 % des infections depuis 2013.

Dans une lettre adressée au ministre de la Santé du Manitoba, Cameron Friesen, les infirmières décrivent le manque de ressources pour lutter contre l'épidémie croissante. Elles disent que la forte demande a entraîné une baisse de la qualité des soins prodigués aux patients.

« C’est une préoccupation que les infirmières expriment depuis très longtemps. Elles l’ont transmise à leur employeur et elles ont juste le sentiment que la situation est à un point tel qu’elles doivent faire plus », affirme la présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, Darlene Jackson.

Plus tôt ce mois-ci, l'Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) a confirmé que la ville était sur le point de dépasser les 400 cas de syphilis rapportés en 2018. Ce nombre devrait atteindre les 600 cas cette année.

Dans leur lettre, les infirmières citent « une gestion inefficace des épidémies » et une lente réponse à la crise, qui correspondait à des normes de soins incomparables.

La lettre indique également que la quantité de personnel n’a pas augmenté depuis 2013 et que le nombre croissant de cas a rendu plus difficile la tâche de faire des suivis auprès des patients.

« Il n’y a tout simplement pas assez d’infirmières. Si nous ne détectons pas les cas, nous ne pouvons pas les traiter. L’infection continue de se propager et le problème s’aggrave », ajoute Mme Jackson.

L'ORSW a publiquement déclaré que l'épidémie touchait en grande partie les habitants du centre-ville ou les consommateurs de méthamphétamine, mais le problème est plus complexe.

« Vous devez déterminer toutes les relations que les personnes infectées ont eues. Tous les contacts sexuels ou tout contact lors duquel ils ont pu échanger du sang ou des fluides corporels. Vous devez ensuite entrer en contact avec ces personnes, les tester et les traiter », dit-elle.

Venir en aide aux plus vulnérables

Les infirmières écrivent que la plupart des clients qu’elles rencontrent vivent dans des situations précaires et luttent contre des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

Le ministre de la Santé du Manitoba dit comprendre la situation. « À l'heure actuelle, nous faisons preuve de créativité et d'innovation pour pouvoir utiliser les ressources de manière nouvelle pour établir un contact avec des tranches de la population qui sont plus difficiles à atteindre », affirme Cameron Friesen.

Le chef de l'opposition néo-démocrate, Wab Kinew, croit que le gouvernement est à blâmer pour le manque d'infirmières disponibles.

« Tout cela semble donc être un autre exemple que les compressions budgétaires du gouvernement provincial ont une incidence sur la qualité des soins prodigués aux patients », lance-t-il.

Cameron Friesen laisse la décision d'augmenter les effectifs à la discrétion du médecin hygiéniste en chef du Manitoba par intérim, Michael Isaac. Ce dernier a déjà dit au gouvernement qu'il avait augmenté les ressources pour lutter contre l'épidémie en cours.

« Ce n’est pas un défi qui nous touche nous, seulement. En fait, nous observons les mêmes tendances partout au Canada et dans de nombreuses régions des États-Unis. Néanmoins, nous devons réagir et nous réagissons », ajoute le ministre de la Santé.