La traversée matinale du CTMA-Voyageur annulée

Des vents violents allant jusqu'à 35 à 40 nœuds soufflent dans le golfe Saint-Laurent ce matin. Le service de traversier devrait reprendre à 13 h 30.

C’est la dernière journée pour le CTMA-Voyageur à la traverse Matane-Côte-Nord puisque le navire sera remplacé par le NM Félix-Antoine-Savard dès demain.

Si les conditions de navigations le permettent, il y aura dès demain deux allers-retours par jour entre les deux rives. Les départs vont se faire exclusivement à Baie-Comeau jusqu'au 5 juin, à 11 h et 17 h tous les jours de la semaine. Les départs de Matane auront lieu à 8 h et 14 h.

Le NM Félix-Antoine-Savard a une capacité de 70 véhicules et de 376 passagers. Le navire à pont ouvert devra toutefois respecter plusieurs conditions. Si des vagues de plus d'un mètre sont prévues, le départ du Félix-Antoine-Savard ne sera pas autorisé par Transports Canada.

De plus, peu importe les conditions météorologiques, si les vagues dépassent 1,5 m à la bouée située à la sortie du quai, le capitaine devra annuler la traversée.

Le bateau ne pourra non plus naviguer une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher.