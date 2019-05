Grande corvée de nettoyage post-inondation à Gatineau et Ottawa en fin de semaine

Le ramassage des sacs de sable qui ont été utilisés pour endiguer des milliers de résidences sur le territoire de la ville est notamment à l’ordre du jour, indique la Ville de Gatineau dans son site Internet. Les sacs seront emportés des terrains des sinistrés au bord de la route, d’où ils seront ensuite ramassés par un camion.

Par ailleurs, les bénévoles qui voudront participer à l’événement doivent être âgés de 16 ans ou plus, et ce, pour des raisons de sécurité, affirment les autorités municipales. Les bénévoles devront notamment se préparer à effectuer du travail physique. Il faut se rappeler que les sacs de sable sont gorgés d'eau et qu'ils seront donc très lourds , souligne la Ville.

L’horaire de la corvée est divisé en deux blocs de quatre heures, soit de 8 h à midi et de 13 h à 17 h.

Horaire détaillé Bloc avant-midi 7 h 30 – Arrivée des bénévoles

7 h 45 – Embarquement des bénévoles et distribution des collations

8 h – Départ vers les sites et explication de l'avant-midi en chemin

±8 h 30 – Arrivée sur les sites et organisation du travail

8 h 45 – Début de la corvée

11 h 15 – Fin du bloc de corvée

11 h 30 – Retour vers les lieux de rassemblement

±12 h – Arrivée sur les lieux de rassemblement Bloc après-midi 13 h – Arrivée des bénévoles

13 h 15 – Embarquement des bénévoles et distribution des collations

13 h 30 – Départ vers les sites et explication de l'après-midi en chemin

±14 h – Arrivée sur les sites et organisation du travail

14 h 15 – Début de la corvée

16 h 45 – Fin du bloc de corvée

17 h – Retour vers les lieux de rassemblement

±17 h 30 – Arrivée sur les lieux de rassemblement Source : Ville de Gatineau

Les bénévoles qui voudront contribuer à l’effort de rétablissement devront se présenter à l’un des endroits suivants : le Centre Robert-Guertin, l’aréna Frank-Robinson, le Parc-o-bus Labrosse ou le Centre sportif Robert-Rochon.

Le transport des bénévoles jusqu’aux secteurs touchés est assuré par la Société de transport de l’Outaouais (STO) et coordonné par la Ville de Gatineau. Les bénévoles ne doivent pas se présenter directement aux sites de ramassage , demande la Ville. Aucune inscription n’est requise, mais les autorités suggèrent de répondre « présent » à l’événement sur Facebook, afin de mieux coordonner le transport avec la STO.

Des sacs de sable sont en bordure de route après la crue printanière, rue Jacques-Cartier, à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Josée Guérin

Parmi les consignes de la Ville, les bénévoles devraient porter des gants qui leur seront fournis par la Ville, porter des vêtements convenables selon les conditions météorologiques, utiliser un écran solaire et respecter leurs capacités physiques, entre autres.

Bénévoles demandés à Ottawa

À compter de samedi, et ce, pour deux semaines, la Ville d'Ottawa est aussi à la recherche de bénévoles âgés de 12 ans et plus pour enlever les sacs de sable des terrains des secteurs de West Carleton, Bay et Cumberland.

Des travaux vont notamment se dérouler au cours de la fin de semaine, entre 9 h et 19 h.

Une collecte spéciale des ordures est d'ailleurs en vigueur dans les secteurs d'Ottawa touchés par les inondations.

Tous les propriétaires qui ont besoin d'aide dans le cadre des travaux de rétablissement sont priés de contacter le 1-844-547-2664 pour obtenir de l'aide, indique la Ville d'Ottawa.