Un feu vingt fois plus gros et encore des milliers de résidents de Pikangikum à évacuer

Un avion Hercules, des avions DASH-8 et des hélicoptères Shinook poursuivent vendredi l'évacuation de la Première Nation de Pikangikum, selon le grand chef adjoint de la Nation Nishnawbe-Aski Derek Fox. En soirée jeudi, le feu de forêt Red Lake 14 est passé à plus de 3000 hectares, selon le ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

Les flammes ne sont plus seulement qu’à deux kilomètres de la communauté située à environ 500 kilomètres au nord de Thunder Bay, dans le Nord-Ouest ontarien.

Les 12 équipes de pompiers ainsi que les deux avions-citernes CL-415 ne sont toujours pas parvenus à maitriser les flammes.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts attaque les flammes dans le but d’empêcher le feu de s’étendre en direction ouest, vers la communauté de Pikangikum. Photo : Facebook / Priscilla King

Deux avions militaires canadiens Hercules ont évacué environ 300 membres de la communauté, jeudi.

Toutefois, plus d'un millier de résidents identifiés comme prioritaires ont besoin d'être transportés par avion le plus tôt possible.

Les garde forestiers canadiens joue un rôle déterminant dans le chargement des évacués, affirme les forces canadienne.

Sioux Lookout est située à environ 240 km par avion de Pikangikum. Photo : Radio-Canada / CBC

À 19 h jeudi, la municipalité de Sioux Lookout a déclaré l’état d'urgence pour venir en aide aux efforts d’évacuation de la Première Nation de Pikangikum.

Les avions Hercules transportent donc les résidents de Pikangikum à Sioux Lookout, où ils sont transférés à Cochrane ou dans les autres collectivités hôtes à bord d’avions Dash-8, déployés par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

Loin de la maison

Le grand chef adjoint de la Nation Nishnawbe-Aski Derek Fox espère que l’ensemble de la communauté pourra être évacuée aujourd’hui.

Les résidents de Pikangikum souhaitent demeurer près de chez eux, et nous comprenons que de plus petites communautés comme Sioux Lookout, Fort Frances et Dryden ont de l’hébergement limité, mais nous leur avons quand même demandé d’accueillir certains évacués , a-t-il expliqué à CBC ce matin.

Les évacuations reprendront à 8 h ce matin, heure locale, selon le gazouillis d’une enseignante de la communauté éloignée.