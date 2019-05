Manon Massé veut mobiliser les Bas-Laurentiens pour la réduction des gaz à effet de serre

Avec cette campagne, Québec solidaire souhaite augmenter la pression sur le gouvernement Legault afin qu'il dépose, d'ici 2020, un plan de transition économique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le parti souhaite que les émissions diminuent de 45 % avant 2030. La formation politique exige également que le gouvernement cesse les projets d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière sur le territoire du Québec.

Si d'ici au 1er octobre 2020, il ne répond pas à nos trois conditions, on va faire un barrage parlementaire [...] pour retarder les projets que porte le gouvernement. Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

Entre-temps, la formation politique se dit prête à collaborer avec le gouvernement.

Manon Massé affirme que les 10 députés de sa formation appliqueront une forme d'obstruction parlementaire si le gouvernement ne répond pas à ses exigences en matière de réduction des gaz à effet de serre. (Archives) Photo : Radio-Canada

Québec solidaire aimerait que les citoyens se rallient à son mouvement.

On le voit ce soir, avec la quantité de gens qu'il y a ici. Il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par ça et qui ont envie de poser des actions pour améliorer la situation. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça , affirme la candidate solidaire dans la circonscription de Rimouski au dernier scrutin provincial, Carol-Ann Kack.

La tournée de Manon Massé au Bas-Saint-Laurent se poursuit vendredi avec des rencontres à Sainte-Luce et à Mont-Joli.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse