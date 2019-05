Ambulance NB : des préoccupations persistent malgré une série d’embauches

Ambulance NB a embauché des dizaines d'ambulanciers unilingues qui ne pouvaient obtenir un poste permanent à temps plein avant les changements apportés à l'organisation durant les six derniers mois, dit-elle.

Ils ont été embauchés à des postes du nouveau système de transport de patients entre hôpitaux qui n’exige pas le bilinguisme et qui a été adopté pour améliorer les délais d'intervention des autres ambulances affectées aux urgences.

Le ministre de la Santé, Hugh Flemming, a présenté les données à l’Assemblée législative en répondant aux questions des libéraux sur l’engagement des progressistes-conservateurs envers le bilinguisme dans les services ambulanciers.

Nous utilisons la langue pour unir, non pour diviser , a souligné le ministre Flemming.

Il n’a toutefois pu fournir de données au sujet d’ambulances immobilisées ou d’incidents d’intervention tardive.

Les résultats des solutions annoncées

L’embauche d’ambulanciers unilingues à des postes non désignés bilingues avait plu au chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, qui est revenu plusieurs fois sur le sujet l’an dernier et qui a travaillé avec le gouvernement Higgs pour la mise en place du nouveau système.

Kris Austin soutient que cela n’a pas réglé tous les problèmes du système ambulancier.

Ces débats surviennent peu après la décision rendue cette semaine par la Cour du Banc de la Reine. Elle a conclu que les Néo-Brunswickois ont le droit d'obtenir des services d'Ambulance NB dans la langue de leur choix partout dans la province en vertu de la Loi sur les langues officielles et de la Charte canadienne des droits et libertés.

L’entreprise Medavie, qui gère Ambulance NB, a répété que la difficulté de pourvoir les postes ambulanciers bilingues n’est pas en cause dans les cas d’ambulance qui tardent à arriver sur les lieux d’une urgence parce que des ambulanciers unilingues occasionnels sont toujours à ces postes.

Le gouvernement Higgs a annoncé en novembre 2018 une première mesure pour améliorer le service: la création d’une flotte affectée au transport des patients entre hôpitaux. En planifiant ces transferts, les hôpitaux peuvent indiquer la langue de service choisie par le patient, ce qui évite le besoin d’ambulanciers bilingues en tout temps. Le but était de libérer des ambulanciers bilingues qui seraient affectés aux urgences. On espérait réduire la pénurie dans ce domaine et le temps de réponse des ambulances aux appels urgents.

Le ministre de la Santé, Hugh Flemming, a été pressé de questions par les libéraux au sujet de l'engagement de son gouvernement envers le bilinguisme dans les services ambulanciers. Photo : CBC

Le ministre Flemming et Medavie disent que 50 ambulanciers unilingues (38 anglophones et 12 francophones) ont été embauchés pour ce service.

En janvier, le gouvernement a annoncé une deuxième mesure: la création d’équipes flottantes constituées d’ambulanciers unilingues nommés à des postes permanents à temps plein. Ces équipes devaient être déployées dans les communautés qui en ont besoin en attendant le recrutement d’ambulanciers bilingues.

Hugh Flemming et Medavie affirment que 32 des 33 postes permanents des équipes flottantes sont occupés par des ambulanciers unilingues. Vingt d’entre eux étaient auparavant des employés occasionnels et six autres travaillaient à temps partiel.

Kris Austin revient à la charge

Le chef de l’Alliance a déclaré à l’Assemblée législative cette semaine qu’il y a encore des lacunes dans le service. Il a affirmé que, selon ses sources, 31 ambulances qui devaient être en service dans la province samedi dernier ne l’étaient pas. Il a ajouté que six postes d’ambulanciers sont toujours vacants dans la région de Saint-Quentin.

Embaucher des candidats unilingues dans les équipes flottantes est un pas dans la bonne direction, mais ce n’est pas la solution à tous les problèmes, estime Kris Austin.

M. Austin a encore appelé le gouvernement à employer le bon sens en matière d’exigences linguistiques, malgré le jugement de la cour rendu mercredi.

Le chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, juge qu'il y a toujours des lacunes dans le service ambulancier qui allongent le temps de réponse aux urgences. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le chef de l’Alliance des gens n’a pas révélé la source de ses renseignements, mais il a expliqué que c’est une source crédible ayant une connaissance approfondie du sujet.

Medavie rétorque toutefois que seulement 10 ambulances n’étaient pas en service durant le quart de travail auquel le chef allianciste faisait référence. Huit ambulances n’étaient pas en service durant le quart de nuit.

Le ministre Flemming a répondu pour sa part que son gouvernement demanderait des explications à Medavie au sujet des propos du député Austin. Medavie a des objectifs à atteindre, dit-il.

Plaintes pour supplantation

Kris Austin a aussi déploré cette semaine que deux travailleurs paramédicaux bilingues en soins avancés ont supplanté deux unilingues qui occupaient ces postes.

Le porte-parole de Medavie, Chisholm Pothier, confirme que tous les postes en soins avancés sont désignés bilingues parce que ces travailleurs sont souvent seuls et les premiers à répondre aux appels.

Les postes en soins avancés sont souvent occupés temporairement par des travailleurs paramédicaux unilingues en attendant le recrutement de candidats bilingues, ajoute M. Pothier.

Lorsque cela se produit, les employés unilingues retournent à leur poste habituel.

Avec les renseignements de Jacques Poitras, CBC