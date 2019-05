Un député conservateur plonge un comité étudiant la haine en ligne dans le chaos

Un comité parlementaire chargé d'étudier la haine en ligne a sombré dans le chaos, cette semaine, quand un député conservateur a dit à un témoin musulman qu'il devrait avoir « honte » d'avoir établi un lien entre les « commentateurs conservateurs » et l'histoire en ligne du tueur de la mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette.

Le tout a commencé en pleine audience du comité permanent de la justice et des droits de la personne. Le député conservateur Michael Cooper – élu dans St. Albert–Edmonton, en Alberta – a contesté la façon dont le témoin Faisal Khan Suri, président de l'Alberta Muslim Public Affairs Council, a décrit l'historique en ligne d'Alexandre Bissonnette, condamné à la prison à vie en février pour avoir tué six personnes en janvier 2017 à la mosquée de Québec.

« Les preuves recueillies dans l'ordinateur de Bissonette ont montré qu'il a fait des recherches à plusieurs reprises pour du contenu à propos de commentateurs anti-immigration, conservateurs et de droite, d’assassins de masse, du président américain Donald Trump et des musulmans, des immigrants vivant au Québec », a déclaré M. Suri.

Le témoin a ajouté que des gens comme Robert Bowers – l’auteur présumé du meurtre de 11 personnes lors d'une fusillade dans une synagogue à Pittsburgh en octobre – et Brenton Tarrant, qui est accusé d'avoir tué 51 personnes dans deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en mars, étaient également influencés par la haine en ligne provenant de « réseaux de la droite alternative ([alt-right] ».

Faisal Khan Suri a déclaré au comité que « la haine en ligne est un facteur clé dans l'application de la haine sous toutes ses formes », y compris l'islamophobie et l'antisémitisme, et que des efforts supplémentaires devraient être faits pour étudier la haine en ligne et ses effets dans le monde réel.

Lorsqu’est venu son tour de poser des questions à M. Suri et à d'autres témoins, le député Cooper s'en est pris à l'activiste antiraciste de l'Alberta, l'accusant de suggérer un lien entre « conservatisme » et extrémisme violent.

« M. Suri, je suis très offusqué par vos propos diffamatoires qui tentent d'établir un lien entre le conservatisme et les attaques extrémistes violentes. Ils n'ont aucun fondement, ils sont diffamatoires et ils diminuent votre crédibilité en tant que témoin », a-t-il lancé au témoin.

Le député conservateur a ensuite lu un passage du manifeste de 74 pages de Tarrant – qui a été interdit en Nouvelle-Zélande. Dans ce passage, Tarrant avance que les valeurs sociales et politiques de la Chine sont proches des siennes et qu'il rejette le « conservatisme ».

Le député Cooper n’a pas mentionné l'historique en ligne de Bissonnette.

« Tu devrais avoir honte »

« Je n'essaierais certainement pas de lier Bernie Sanders à la personne qui a tiré sur des membres républicains du Congrès et qui a failli tuer le congressiste [Stephen] Scalise, a poursuivi M. Cooper. Alors vous devriez avoir honte. »

Stephen Scalise et quatre autres personnes se sont fait tirer dessus en 2017 par James T. Hodgkinson, un partisan de Bernie Sanders qui s'opposait au conservatisme en général et au président américain Donald Trump en particulier.

Le député a ensuite été interrompu et le comité n’a pu poursuivre son travail. Les députés libéraux et néo-démocrates ont explosé en signe de protestation.

La députée néo-démocrate Tracey Ramsey s'est opposée aux accusations de M. Cooper, disant au président du comité, Anthony Housefather, qu'il ne peut permettre à un membre du comité de dire à un témoin qu'il devrait avoir honte de lui-même.

« Je pense que c'est inacceptable, a-t-elle dit à M. Housefather. Vous mettez [Suri] en position de vulnérabilité pour devoir répondre à ces attaques. Il n'est pas venu ici aujourd'hui pour se défendre, il est venu ici pour présenter un exposé au nom de son organisation. »

Une rétractation partielle

L'audience du comité n'a pas été préservée sur vidéo, mais un enregistrement audio des délibérations sur le site de la Chambre des communes a permis de capter une partie des débats.

On y entend le député libéral d'Edmonton-Centre, Randy Boissonnault, contredire M. Cooper et tenter de lancer l’enregistrement vidéo afin que le député s'explique.

Le président du comité a rapidement fait passer le comité en mode huis clos, excusant les témoins de la salle pendant que les députés discutaient des commentaires du député Cooper.

Le comité a ensuite repris ses travaux et M. Cooper a offert de se rétracter partiellement.

« Bien que je trouve les commentaires de M. Suri profondément offensants et répréhensibles et que je suis en profond désaccord avec eux, je veux retirer ce que j’ai dit par rapport au fait qu’il devrait avoir honte », a laissé tomber le député.

« Ce n'était pas non parlementaire, mais je crois comprendre que cela a mis certains membres du comité mal à l'aise. Donc, pour aller de l'avant, je retire ces commentaires précis, mais certainement pas le reste de ce que j'ai dit. »

M. Cooper a refusé d'être interviewé pour cet article.