L'interdit de navigation est levé pour la majeure partie de la rivière des Outaouais

Transports Canada indique avoir consulté les autorités locales et les forces de l'ordre avant de prendre cette décision.

Les plaisanciers de l'est de l'Outaouais et de l'Est ontarien devront toutefois encore patienter avant de pouvoir mettre leur embarcation à l'eau, puisque l'interdit de navigation reste en vigueur entre la pointe ouest de l’île Dubé dans le Parc national de Plaisance et le phare de Grenville.

Cette restriction à la navigation sur la rivière des Outaouais s’applique aux environs de certaines collectivités, comme Wendover, Plaisance, Papineauville, L’Orignal et Calumet , peut-on lire dans un communiqué publié jeudi soir par Transports Canada.

Une exception est maintenue pour les sinistrés qui ne peuvent accéder à leur propriété que par l’utilisation d’une embarcation . Ces derniers doivent toutefois naviguer le plus lentement possible .

Nous sommes conscients que les répercussions causées par les restrictions à la navigation et les limitations de vitesse créent des défis, et nous sommes prêts à lever complètement les restrictions dès qu’il sera sécuritaire pour tous de le faire , a fait savoir le ministre Garneau dans une déclaration écrite, en soulignant que la situation n’est pas encore revenue à la normale .

Des pertes financières pour des entreprises



L'interdiction de navigation a eu des conséquences financières pour certaines entreprises touristiques de la région, notamment des croisiéristes.

Plus tôt ce mois-ci, des entreprises ont été forcées d'annuler leurs croisières, alors que le Festival canadien des tulipes attirait des milliers de visiteurs.