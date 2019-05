Érosion des berges : des citoyens réclament l'intervention d'Ottawa

Le député bloquiste Xavier Barsalou-Duval a déposé jeudi une pétition réclamant l’intervention d'Ottawa pour la protection des berges entre Varennes et Contrecœur, signée par plus de 2300 personnes et lancée par le Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent, un regroupement de citoyens de ces deux villes et de celle de Verchères.

Ils montrent du doigt les vagues provoquées par les navires comme la principale cause de dégradation des berges.

Le problème ne fait que s'amplifier au fil des ans, avec l’importation et la consommation des biens, a expliqué la vice-présidente du Comité, Carine Durocher, en entrevue à ICI Première. « On a plus de bateaux sur le fleuve, des bateaux de plus en plus gros qui transportent de plus en plus de marchandises. »

La situation est particulièrement préoccupante pour les riverains qui vivent à l'intérieur d'un couloir de 600 mètres près du chenal de la Voie maritime, a-t-elle précisé. « Mais il y a d’autres secteurs du fleuve plus en aval – le lac Saint-Pierre, Champlain, dans le coin de Trois-Rivières – qui ont des problématiques similaires ».

La présidente du Comité, Micheline Lagarde, prévient que la situation est devenue « alarmante » pour les propriétaires de maisons des municipalités touchées.

Carine Durocher, elle-même propriétaire d'une maison ancestrale sur l'île Sainte-Thérèse à Varennes, construite en 1915 par son arrière-grand-père, estime que les bateaux passent à moins de 250 mètres de son terrain. « Si rien n’est fait d’ici deux à trois ans, on perd la propriété. Ce sont des pieds, des mètres de berges de notre propriété qui tombent dans le fleuve », prédit-elle.

Plus de 500 propriétés font déjà les frais de cette érosion ou pourraient l'être au cours des prochaines années, estime le Comité, qui évalue à plusieurs millions de dollars les dommages et réparations que doivent assumer les citoyens.

Construire des ouvrages de protection et limiter la vitesse

Dans les années 1970, il y avait des murs de protection construits par le fédéral pour empêcher l'érosion des berges.

Mais ces infrastructures sont laissées à l'abandon depuis que le gouvernement a mis fin au programme de protection des rives en 1997, dans la foulée de compressions budgétaires, et les gouvernements successifs ne l'ont pas renouvelé.

Là où il y avait une protection, « les murs commencent à s’effriter à tomber, à se fissurer », signale Mme Durocher. Là où il y en avait pas, ajoute-t-elle, on constate une érosion qui progresse au « rythme d'un mètre ou deux mètres par année ».

Les citoyens interpellent le gouvernement en vain depuis 1998, dit-elle. « Pour l’instant, la seule mesure que le fédéral a [instauré], c'est la limitation volontaire de la vitesse des bateaux dans les secteurs où ils passent près des rives », déplore-t-elle.

« Premièrement, on demande que [le gouvernement] reconnaisse les conséquences que le transport maritime a sur les riverains et sur les habitats riverains [...], importants pour la faune, les oiseaux migrateurs, expose-t-elle. On demande qu'ils remettent le programme de protection des berges, que la vitesse des navires soit limitée. »

Le Comité veut rencontrer le ministre Garneau

Dans un communiqué, le Comité, qui avait sollicité un entretien avec le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, précise que celui-ci a refusé de rencontrer ses représentants.

Interrogé sur ce que vivent ces riverains à la période des questions, le ministre Garneau a répondu que le fédéral avait imposé des restrictions de vitesse sur les navires qui circulent dans cette portion du fleuve Saint-Laurent et qu'il continuerait de « surveiller la situation » de près.

Sa réponse « démontre qu’il a une faible connaissance du dossier », critique dans son communiqué le Comité, qui l’invite « à venir dans notre comté pour qu’il puisse approfondir sa connaissance du problème ».

Le député Barsalou-Duval a déploré l'attitude de « laisser-aller » de la part d'Ottawa dans ce dossier depuis les deux dernières décennies. « Les problèmes ne sont plus soutenables pour les citoyens « », a-t-il affirmé.

Selon La Presse canadienne, les citoyens envisagent même sérieusement une action collective contre le gouvernement fédéral pour le forcer à agir.