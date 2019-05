Le NDP demande un audit des installations du nouvel hôpital de North Battleford

Le gouvernenement provincial a révélé, la semaine dernière, que le toit de l'hôpital allait être remplacé.

Les panneaux de toiture modulaires auraient été abimés lors de la fonte du printemps. Le retrait de la neige aurait ainsi entraîné des trous dans la toiture.

Le promoteur demande le remplacement complet du toit.

L’hôpital, dont le coût total est de 407 millions de dollars, a été construit dans le cadre d'un partenariat public-privé en collaboration avec la compagnie de construction Access Prairies Partnership.

La situation préoccupe la députée NPD Cathy Sproule.

Ce qui me préoccupe le plus, c’est l'impact financier pour les contribuables. Nous [les contribuables] payons en moyenne 4 millions de dollars par an rien que pour le fonctionnement de cet hôpital.

Cathy Sproule, députée du NPD