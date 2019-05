Colloque du Carrefour action municipale à Roberval : la famille au coeur des discussions

Quelque 300 élus et employés municipaux de partout en province ont pris part au 31e colloque du Carrefour action municipale, jeudi, à Roberval. Les familles sont au cœur des discussions, qui se poursuivront vendredi.

C’est la deuxième fois que le colloque se déroule au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Corridors scolaires, jeux, réfrigérateurs et garde-mangers collectifs sont le genre d'initiatives que la ville de Roberval a récemment mises sur pied pour attirer les familles. Il allait donc de soi, pour le maire Sabin Côté, d'accueillir le colloque.

Quand on veut travailler à contraindre le déclin démographique, l'axe numéro un, c'est de travailler sur les jeunes familles. Donc, si on veut améliorer la qualité de notre tissu social et rajeunir notre population, développer dans l'axe familial, c'est ce qui est prioritaire , note le maire Côté.

Les villes du Québec se sont dotées d'une politique familiale dans une proportion de 75 %. Pour le Carrefour action municipale et famille, qui travaille à la mise en place d’initiatives novatrices, les politiques familiales ne doivent pas se résumer à l'offre d'infrastructures sportives.

Il faut avoir une opinion en matière d'urbanisme, en matière d'accessibilité universelle, d'être vraiment la voix de notre population vulnérable qui n'a pas les moyens ou la possibilité de faire valoir ses besoins , insiste Doreen Assaad, présidente du Carrefour action municipale et famille.

Le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Lucien Boivin, est d’avis que les petites municipalités du Lac-Saint-Jean doivent continuer de mettre des mesures familiales en place pour lutter contre la dévitalisation et mousser la qualité de vie offerte en milieu rural.

On est dans un monde où il faut absolument être bien outillé pour recevoir les familles, les jeunes familles. Luicien Boivin, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy

Avec l'implantation des prématernelles quatre ans, le ministre de la Famille du Québec, Mathieu Lacombe, voit poindre un nouveau défi.

Les prématernelles quatre ans vont, il ne faut pas se le cacher, créer un besoin dans les municipalités qui vont se retrouver avec des enfants de quatre ans l'été et qui n'auront pas de services de garde éducatifs , fait ressortir le ministre.

Mathieu Lacombe met en relief l’importance d’épauler les municipalités en créant un comité.

D'après le reportage de Mélissa Paradis