Un ancien patient du Centre hospitalier Restigouche raconte son histoire

Les jeunes années de Bernard Basque sont loin derrière lui, et ce n’est pas plus mal ainsi. Dans sa vingtaine, l’homme a fréquenté pendant plus d’un an l’hôpital psychiatrique de Campbellton, comme on appelait à l’époque le Centre hospitalier Restigouche (CHR). Pour cause : de graves crises d’épilepsie.

C’était l’enfer. Je le sais, j’ai passé là. C’était l’enfer là-dedans. Bernard Basque

Durant son hospitalisation, il assure avoir été témoin de la violence et des mauvais traitements subis par les patients. Lui-même, raconte-t-il, a été placé en isolement. Un traumatisme lourd de conséquences et long à guérir. On était jugés comme étant complètement malades [...]. Et quand on sortait, on était jugés par des citoyens, deux fois plus.

Il a toutefois été chanceux, puisqu’il a pu s’en sortir. Il raconte que le diagnostic des professionnels de l’institution était sans appel dans son cas. Dans son dossier, une feuille indique qu’il y est assigné pour la vie. Il y a échappé de près, mais Bernard Basque aurait pu passer le restant de ses jours dans un hôpital psychiatrique.

Un verdict lourd de conséquences et, surtout, incompatible avec la guérison qu’il a connue lorsqu’il a pu se faire soigner ailleurs pour ses crises d’épilepsie. Il a subi une opération, ou ce qu’il appelle « le plus beau cadeau de ma vie ».

Et l’opération de Bernard Basque n’a pas seulement changé sa vie, mais peut-être aussi celle de plusieurs enfants. Aujourd’hui, il est un peu devenu le père Noël de Tracadie. Il y a 20 ans, il a fondé un organisme communautaire et, avec l’aide d’un bénévole, il prépare chaque année une distribution de cadeaux de Noël pour les enfants de la communauté.

Bernard Basque emballe des cadeaux pour les enfants de sa communauté dès le mois de mai. Photo : Radio-Canada

D’après un reportage d’Alix Villeneuve