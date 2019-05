À Saint-Boniface, les potagers ont du plomb dans l’aile

Ces échantillons font partie d’un total de 150 échantillons prélevés dans les sols d'autant de résidences situées à proximité du quartier industriel Mission de Saint-Boniface à l’automne 2017. Seule une partie de ces échantillons avaient pu être analysée jusqu'à l’année dernière, quand l’Université du Manitoba a reçu le financement qui a permis d’analyser le reste.

Les résultats de ces derniers échantillons viennent corroborer les conclusions, présentées l’année dernière, qui montrent que les sols de certaines propriétés présentent de très fortes concentrations en plomb.

Dans une lettre datée du 15 avril et envoyée aux résidents qui ont participé à l’étude, le docteur Francis Zvomuya, chercheur à l’Université du Manitoba, les informe des conclusions retenues par son équipe.

« Les échantillons de terre prélevés dans vos jardins dépassent les limites de sécurité recommandées par le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) pour la santé humaine concernant le plomb », peut-on lire dans cette lettre.

Le docteur Francis Zvomuya y explique ensuite que la contamination au plomb des sols présente un danger en cas d’ingestion accidentelle ou en cas de consommation de produits contaminés au plomb comme des légumes.

« Ne cultivez pas de légumes directement dans les sols contaminés, changez la terre ou utilisez des bacs à légumes surélevés avec de la terre fraîche et lavez les légumes », conseille le docteur Francis Zvomuya.

Pour les endroits qui montrent des concentrations en plomb en deça des limites de sécurité recommandées par le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME), le professeur Francis Zvomuya recommande tout de même la prudence, y compris dans le choix des végétaux.

« Si vous cultivez des pommes de terre, une très petite quantité du plomb contenu dans le sol les contaminera. En revanche les légumes-feuilles, comme les laitues, sont beaucoup plus vulnérables à la contamination au plomb », précise le scientifique.

Récemment, dans une lettre adressée à la ministre du Développement durable du Manitoba, Rochelle Squires, l’Association des résidents du sud de Saint-Boniface faisait part de ses inquiétudes quant à la contamination des sols et souhaitait que leur terre soit remplacée.

« En raison de la présence connue de divers contaminants, ils ne pensent pas qu’il soit sécuritaire de planter des aliments. Étant donné que les informations mises à disposition par la province constituent au mieux une approche fondée sur les meilleures pratiques, de nombreux résidents se demandent quand une action ou un plan de restauration sera mis en place », peut-on lire dans cette lettre signée par la présidente de l'Association des résidents du sud de Saint-Boniface, Michelle Berger.

L’association demande par ailleurs à la province si elle entend faire une annonce au sujet de l’aide qui pourrait être apportée aux résidents dont les sols contaminés doivent être remplacés.

Pour sa part, le chef du parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, a amené le sujet, jeudi, pendant la période des questions au Palais législatif lorsqu’il a questionné le gouvernement sans toutefois obtenir de réponse.

Il a appelé le gouvernement à plus de communication avec les résidents de Saint-Boniface.

La province indique, de son côté, que Santé Manitoba a engagé un consultant pour examiner les risques potentiels liés à ces niveaux de plomb dans le sol. Elle précise que personne n'a recommandé une dépollution des sols et qu'il n'est pas prouvé que cell-ci soit nécessaire ou efficace. Elle souligne aussi que le consultant vient de commencer son travail et déposera son rapport auprès du gouvernement plus tard cette année.