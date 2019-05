Accident de travail à Bathurst : des règles assez sévères, mais pas assez respectées

Le 12 avril, Sylvio St-Pierre, un électricien de 58 ans, a perdu la vie après être tombé du toit de l’école Cité de l’Amitié de Bathurst. Nicole Audet estime que la mort de son conjoint aurait pu être évitée si plus d’accent avait été mis sur la prévention et la sécurité.

Or, il existe des règles auxquelles les employeurs sont tenus de se conformer. Par exemple, si les ouvriers travaillent à plus de 3 mètres de hauteur, on doit mettre en place un système de protection, par exemple des harnais ou des garde-fous pour empêcher les chutes.

Les règlements, suivis à la lettre, préviendraient les accidents. Je pense qu'ils sont assez sévères , explique Éric Brideau, directeur adjoint des enquêtes chez Travail sécuritaire NB, la société de la Couronne vouée à la sécurité des travailleurs du Nouveau-Brunswick.

Encore faut-il que ces règles soient respectées.

Le fait que ce n'est pas suivi, je pense que c'est une question, peut-être, d'éducation, de connaissances, ou de couper les coins, de couper des coûts , avance M. Brideau.

Éric Brideau, directeur adjoint des enquêtes chez Travail sécuritaire NB. Photo : Radio-Canada

Au Nouveau-Brunswick, les travailleurs ont un droit de refus. Ils peuvent refuser d’effectuer une tâche s’ils sentent que leur sécurité est en jeu. Selon Éric Brideau, il semble que ce droit de refus n’est pas souvent invoqué.

À son avis, la pression exercée par les pairs peut expliquer cette situation. Si tout le monde autour de vous travaille sans système de protection contre les chutes, ça peut être un peu difficile pour un employé de dire "je vais faire un droit de refus” , dit-il.

Si un employeur est reconnu coupable de négligence, il est passible d’une amende allant jusqu’à 250 000 $, de six mois de prison, ou d’une combinaison des deux. Un employeur n’est toutefois jamais allé derrière les barreaux au Nouveau-Brunswick après de telles accusations.

D’après les renseignements de François Vigneault