Accès payant au parc de la Chute-Montmorency : la grogne ne durera pas, prédit le ministre

« Avec un abonnement annuel à 12,50 $, j’ai de la misère à croire que le tollé peut résister longtemps. Je pense que c’est un montant qui est tout à fait juste et correct pour l’ensemble des utilisateurs », affirme Pierre Dufour en entrevue à Radio-Canada.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs dit être « très à l’aise » avec la décision de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) de rendre payant l’accès au parc de la Chute-Montmorency.

Il rappelle qu’en vertu de la nouvelle politique tarifaire, le stationnement sera dorénavant gratuit, alors que les visiteurs doivent présentement payer 12,50 $ pour garer leur voiture. C’est le même prix qu’un abonnement annuel, fait observer Pierre Dufour.

« Si je suis de la ville de Québec et que j’allais au parc de la Chute-Montmorency 6 fois par année, à 12,50 $ [la visite, pour le stationnement], là, ça va me coûter 12,50 $ une fois et je vais avoir atteint le maximum », fait-il valoir.

Ce n’est pas un gros investissement. Si on fait le comparatif avec n’importe quelle autre activité, je pense que 12,50 $ pour l’année, c’est encore un vocable financier très, très, très acceptable pour l’ensemble de la population. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Pierre Dufour fait remarquer que le prix d’un abonnement annuel sera de 12,50 $, ce qui correspond au tarif de stationnement actuel pour une seule journée. Photo : Radio-Canada

Maintenir la qualité du site

Le ministre soutient que l’entretien et l’amélioration du parc de la Chute-Montmorency requièrent de nouvelles sources de revenus.

« Il reste une chose, c’est que si on veut avoir des parcs de qualité, si on veut être capable de continuer l’amélioration de ces parcs-là, bien ça prend quand même un petit peu de revenus », insiste-t-il.

Pierre Dufour mentionne que la plupart des nouvelles entrées d’argent proviendront des touristes, qui représentent plus de 50 % de l’achalandage du parc.

Il ajoute que la nouvelle tarification permettra d’uniformiser le site avec les autres attractions touristiques de la région de Québec, où l’accès est généralement payant tandis que le stationnement est gratuit.

Ce faisant, les irritants liés aux visiteurs qui garaient leur voiture dans les rues avoisinantes pour ne pas avoir à payer de frais de stationnement devraient disparaître.

Avec les informations de David Rémillard