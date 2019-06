La Maison sous les arbres : en souvenir de la première école anglophone

Les propriétaires de la Maison sous les arbres ont fait le tour du Québec et même au-delà pour trouver « la perle » des gîtes. Celui de Shawinigan n'était pas dans les plans du couple de Montréal. Mais voilà... Catherine Fremiot et Jacques Trudel y ont séjourné une nuit par hasard. Ils ont tout de suite su que ce serait le leur.

À la recherche du gîte parfait

L’histoire est romantique, à l’image de la maison avec ses hauts plafonds, ses lustres et ses objets décoratifs qui font clins d’œil au passé.

La maison est située sur la rue Hemlock à Shawinigan. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Il y a maintenant plus de sept ans, Catherine Fremiot et Jacques Trudel avaient en tête de trouver leur gîte idéal dans la région de l’Estrie, ou bien dans les environs de Québec ou d’Ottawa.

Lui avait réalisé son rêve de devenir enseignant au Cégep. C’était au tour de sa douce de réaliser le sien.

On a passé un été à arpenter d’est en ouest et du nord au sud. Jacques Trudel, copropriétaire de La Maison sous les arbres

Catherine Fremiot et Jacques Trudel. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Un beau jour, partis de Montréal en direction de Québec pour leur anniversaire de mariage, le couple s’est arrêté au gîte à Shawinigan. Le coup de cœur , expriment-ils à tour de rôle. Ils ont finalement passé la fin de semaine à parler de la maison... de leur rêve naissant.

Il s'avère que la maison était à vendre. C’est un pur hasard, dit Catherine Fremiot. C’était maintenant ou on ne le faisait pas.

Nous on a toujours acheté de vieilles maisons. Il faut qu’il y ait un vécu. Il faut que les planchers craquent! Jacques Trudel, copropriétaire de La Maison sous les arbres

Le gîte c’est un complément à tout ce que j’ai fait en terme de travail , dit Catherine Fremiot, qui était destinée à devenir tenancière de gîte. Elle a travaillé en administration, a étudié en décoration et a suivi un cours de cuisinière.

Son mari est historien de formation. Dans un tel projet, les deux font la paire. Elle s’occupe des déjeuners quatre services et lui fait le service à la salle à manger.

Catherine Fremiot aime servir des déjeuners variés. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Je peux faire 10 déjeuners sans servir la même chose! C’est un malin plaisir , avoue la cuisinière en chef. Ça fait partie de l’ambiance de notre gîte! Il faut y mettre une couleur, notre couleur , complète Jacques Trudel.

Avec un souci de mettre en valeur les produits du terroir, ils se plaisent à dire qu’ils sont devenus de fiers « Shawiniganais d’adoption ».

Les traces du passé

Chaque chambre a sa couleur, oscillant entre les tons de vieux rose, bleu sarcelle, lilas, crème et or.

L'une des chambres du gîte. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

La plus grande chambre de La Maison sous les arbres. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Encore aujourd’hui, la grande maison porte les marques du passé, celles de l’ancienne petite école anglophone.

Dans l’une des chambre au deuxième étage, se trouvait autrefois une classe avec une sortie de secours dans la classe. De l’extérieur, la couleur de la brique confirme qu'un escalier s'y trouvait.

Anciennement, une sortie de secours se trouvait au deuxième étage de la maison. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Sur le plancher du salon, des goujons en bois camouflent les trous qui avaient été faits pour fixer les bureaux des élèves en place.

Passionné d’histoire, Jacques Trudel documente et tente d’en savoir toujours davantage sur les lieux.

On sait que ça a été construit au début du 20e siècle. Il y avait une série de trois petites maisons une à côté de l’autre, deux qui ressemblent plus à des écoles et celle-ci qui est plus de style demeure bourgeoise, mais ça reste que c’était une école. On le voit d’après la structure de la maison, c’était une construction institutionnelle , dit-il en référant entre autres aux trois épaisseurs de brique et au béton coulé, chose plutôt rare pour l’époque.

La Maison sous les arbres au siècle dernier. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Au début du siècle, Shawinigan, c’est la ville en développement. C’est l’une des trois seules villes planifiées au Canada. Jacques Trudel, copropriétaire de La Maison sous les arbres

Le croissance rapide de Shawinigan a fait en sorte que les besoins en services scolaires ont bondi, relate l’historien.

Ils ont construit le high school en 1926, juste en bas de la côte. Et ici, la Shawinigan Water and Power a racheté la maison et l’ont gardé jusqu’en 1950. Alors de 1926 à 1950, globalement c’était une maison corporative où l’on hébergeait des cadres de passage , ajoute-t-il.

L’un des cadres a ensuite acheté la maison pour ses fins personnelles en 1950 pour la modique somme de 10 000 $ et il l’a payé cash! .

La maison a appartenu pendant un certain temps à un cadre de l'usine. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Un changement de décor

Aujourd’hui, les arbres sont moins proéminents qu’autrefois. Certains, ravagés par des hivers rigoureux, ont dû être coupés.

Dans ses archives de photos en noir et blanc, Jacques Trudel cherche et trouve une image de la grande victorienne qui date du milieu du siècle dernier. Les épinettes dépassaient le toit de la maison quand ils les ont coupé d’où le nom La maison sous les arbres, mais en réalité, ça vient de la chanson de Gilbert Bécaud , explique-t-il.

Lorsqu’ils ont acheté la grande demeure de l’avenue Hemlock, ils avaient la vue panoramique sur la rivière Saint-Maurice, mais ils devront maintenant partager la vue avec les locataires de la résidence pour aînés en construction.

On va encore avoir vue sur la rivière, mais partielle, explique Jacques Trudel. On a hâte de voir à quoi ça va ressembler une fois que ça va être terminé.

La terrasse a une vue sur la rivière Sainte-Maurice. Une résidence pour aînés est en construction. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Si le décor est quelque peu appelé à changer au cours des prochains mois, l’histoire des lieux va toujours demeurer et faire la fierté de ses propriétaires qui promettent de continuer à la raconter encore longtemps.