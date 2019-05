Bisbille à Tracadie : inquiets, six anciens maires s'en mêlent

Six anciens maires de Tracadie sont tellement préoccupés face à la discorde au conseil municipal, la perte de confiance de la population, l'image négative projetée dans les médias et le leadership du maire actuel, Denis Losier, qu'ils lui ont envoyé une lettre comprenant des constats, des inquiétudes et des demandes. Radio-Canada a obtenu copie de cette lettre datée du 27 mai.