Mauvaises odeurs : l’usine Omera Shells à Richibucto fermée jusqu'à nouvel ordre

Depuis son ouverture en 2017, l’usine a fait l’objet de nombreuses plaintes en raison des odeurs nauséabondes qui émanent du bâtiment.

L’entreprise, qui embauche une douzaine d’employés, dispose d’un plan de réduction d’odeurs, mais elle tarde à le mettre en application, malgré les pressions gouvernementales.

L'installation d'une nouvelle cheminée allongée fait partie des solutions évoquées dans le plan de réduction des odeurs. Photo : Radio-Canada / Paul Landry

Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux avait réclamé l’installation d’une nouvelle cheminée avant 2019, mais cela n’a pas été fait.

Cette semaine, Omera Shells a reçu une lettre du ministère lui ordonnant de cesser toute activité jusqu’à l’installation de la cheminée.

La communauté s’impatiente

Agrandir l’image Monique Vautour estime que les odeurs de l'usine nuisent au climat d'apprentissage des élèves. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Les élèves de l’école Soleil Levant, située à quelques centaines de mètres de l’usine, ont dû passer la récréation à l’intérieur lors d’une rare journée ensoleillée, vendredi dernier.

À la récréation, les élèves n’étaient pas capables d’aller à l’extérieur parce que ça donne mal au coeur. Monique Vautour, directrice, École Soleil Levant

Même à l’abri, les odeurs nuisent à la qualité d’apprentissage des élèves.

Malgré le beau temps, les élèves n'ont pas pu profiter de la récréation vendredi, puisque les odeurs en provenance de l'usine étaient trop désagréables. Photo : Radio-Canada / Paul Landry

On faisait la révision pour les tests du ministère , raconte Alex Laurin, ça sentait le poisson [...] ce n'était vraiment pas plaisant et on ne pouvait pas se concentrer.

La directrice de l’école croit que les odeurs nuisent au climat d’apprentissage de ses élèves.

Elle est rassurée d’apprendre qu’ils pourront terminer leur année scolaire sans être incommodés par les odeurs de l’usine.

Les résidents du voisinage ont aussi fait part de leur mécontentement au maire de la ville, Roger Doiron. S’il n’a pas l’autorité pour obliger l’entreprise à quitter la ville, il envisage d’exercer de la pression à cet effet si la situation ne se règle pas rapidement.

Des solutions à venir

La nouvelle cheminée sera installée la semaine prochaine , dit un porte-parole d’Omera Shells, Fernand Gaudet.

Les odeurs dénoncées ce mois-ci seraient liées à un bris mécanique, selon lui.

Plusieurs coquilles de produits de la mer n’ont pas pu être traitées pendant près de 48 heures, ce qui a causé de fortes odeurs à travers le voisinage.

Depuis, l’entreprise a pris des mesures pour s’assurer que les coquilles qui ne peuvent être traitées dans un délai raisonnable soient envoyées directement à un centre de compostage de la région.

Fernand Gaudet rappelle que l’entreprise a déjà entrepris des démarches pour diminuer les odeurs.

La nouvelle cheminée est déjà arrivée sur le site de l'usine, son installation est imminente. Photo : Radio-Canada / Paul Landry

L’an dernier, elle a embauché la compagnie Prelam Solution afin de mesurer, avec des équipements spécialisés, le nombre d’unités d’odeur dans l’air à différents endroits de la ville.

Les spécialistes en analyse d’odeurs vont effectuer les mêmes évaluations dès que la cheminée sera installée afin d’évaluer le succès de cette mesure.

D'après le reportage de Camille Bourdeau