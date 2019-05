Le RUTASM réclame l'abandon de la dérèglementation de l'industrie du taxi

La dérèglementation de l'industrie du taxi occasionne notamment beaucoup de craintes pour les personnes handicapées, affirme le RUTASM.

Le service que les taxis actuels nous offrent ne sont plus pris en considération alors on a peur de perdre des acquis qui sont très importants pour nous. On n'a aucune garantie non plus de la formation uniforme. Les chauffeurs doivent être formés pour nous manipuler, nous amener, venir nous chercher, être nos yeux et nos oreilles... on a besoin de ça , fait remarquer Colette Jean, une membre du RUTASM.

Les membres du regroupement ont profité de leur présence pour remettre une lettre au personnel de la députée de St-Francois Geneviève Hébert. La tarification dynamique en fonction des heures de pointe suscite aussi des craintes, tout comme le recours à une application mobile alors que de nombreuses personnes handicapées n'en possèdent pas.