Fouiller le sol du Parc national du Bic pour mieux connaître les anciens villégiateurs

Des fouilles archéologiques ont lieu en ce moment au Parc national du Bic, près du chalet Wootton. Les recherches se font dans le cadre de l'école d'été en archéologie de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), qui regroupe cette année une dizaine d'étudiants et trois assistants.

L’équipe cherche des objets qui vont les aider à en savoir plus sur la villégiature du début et du milieu du 20e siècle avant les expropriations qui ont débuté à la fin des années 70 pour établir le parc.

On a des traces qui ont été laissées par les villégiateurs et donc on a des très beaux échantillons de ce qui constituait l’environnement matériel de ces gens. Ça peut nous en apprendre énormément de l’expérience qu’ils ont eue de leur séjour au parc. Nicolas Beaudry, professeur d'histoire et d'archéologie à l'UQAR

Agrandir l’image Les étudiants passent la terre dans un tamis pour repérer des pièces qu'ils n'auraient pas mises de côté Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les recherches sont en fait la continuité des fouilles qui ont débuté en 2016. Les étudiants pourront entre autres fouiller les fondations de bâtiments qui ont disparu et des fosses de latrine qui avaient été converties en dépotoir à l’époque.

Jusqu'à maintenant, l'équipe a trouvé des objets comme une bouteille de gin, des flacons de médicaments ainsi que des morceaux de vaisselle et de jouets.

Agrandir l’image Une bouteille de gin qui date du milieu des années 1920 Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Ils ont aussi trouvé des éclats de taille d'outils lithiques. M. Beaudry explique que les chalets ont été nivelés à un moment avec des sols qui contenaient du matériel préhistorique.

Des fragments d'outils lithiques Photo : Radio-Canada / Édith Drouin

La moitié des étudiants qui participent à l’école d’été sont déjà à l'UQAR, tandis que l'autre moitié habitent à Gatineau, Québec et Montréal.

Les fouilles s’échelonnent sur quatre semaines et permettent aux étudiants de se familiariser avec les méthodes et techniques de terrain.

Raphaël Laflamme est étudiant en géographie à l'UQAR Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Raphaël Laflamme, étudiant en géographie, dit avoir pris des vacances pour participer à l’école d’été. Je trouve ça trippant, c’est très pratique. On apprend beaucoup plus, je pense, comme ça, quand on est sur le terrain, que de se faire dire “bon, voici les instruments que vous pouvez utiliser dans votre travail”.

Comme les autres étudiants, il fouille un secteur d’un mètre par un mètre et aide ses collègues à faire de même.

Agrandir l’image Une bouteille de condiments du début du 20e siècle Photo : Radio-Canada / Édith Drouin

Le budget des fouilles est d'environ 14 000 $. Le deux tiers du financement provient de l'UQAR et l'autre tiers du Parc national du Bic.