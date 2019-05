Le 15e anniversaire du Saskatoon Fiddle Orchestra, la fierté de Marielle Gauthier

La trentaine de membres du Saskatoon Fiddle Orchestra , menés par la directrice Kim de la Forest, ravi et diverti le public de Saskatoon depuis 15 ans.

C'est à l'âge de trente ans que Marielle Gauthier a découvert une passion pour le violon, Elle en jouait depuis 6 ans quand l’idée de fonder un orchestre lui a traversé l’esprit. Le violon est un instrument difficile dit-elle, mais au fil des ans elle a fait beaucoup de progrès.

Elle répétait avec son amie Peggy Slater-Johnson qui partageait aussi ce même rêve de fonder un orchestre, quand elles ont découvert la musique du Scottish Fiddle Orchestra, un orchestre écossais bien connu. Les deux femmes se sont alors demandé si elles pouvaient faire quelque chose de semblable à Saskatoon.

Les débuts du Saskatoon Fiddle Orchestra ont été très modestes, avec seulement 8 musiciens. Mais l’orchestre a rapidement gagné en popularité.

Un succès qui s’explique selon Marielle Gauthier, par la camaraderie parmi le groupe et l’amour de la musique.

La musicienne raconte que les pièces sélectionnées par l’ensemble réveillent souvent des souvenirs d’antan. Beaucoup de monde viennent à nos spectacles et ils viennent nous voir après, puis nous disent, vous m’avez fait pensé à mon père et à mon grand-père. Et vraiment ils ont des larmes aux yeux, c’est quelque chose… .

Peggy Slater-Johnson et Marielle Gauthier, les cofondatrices de l'orchestre Photo : Radio-Canada

Marielle Gauthier avoue se laisser encore émouvoir par le fait de jouer avec ces mêmes musiciens après tant d’années . Parfois, je m’arrête, je regarde l’orchestre et je me dis, wow, ça fait 15 ans que je les connais et je pense aux choses qu’on a faites ensemble et la joie qu’on a apportée à la communauté .

La femme, originaire du Manitoba, rêve un jour que l’orchestre se produise au Festival du voyageur à Winnipeg et dans son village natal de Saint-Claude au Manitoba.

Et elle espère que le groupe pourra célébrer un autre 15 ans de succès, avec la même harmonie !