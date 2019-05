La crème de Secondaire en spectacle réunie à Gatineau

Un texte d'Alexandra Angers et Marie-Ève DuSablon

La Gatinoise Laurence Nerbonne agit en tant qu’ambassadrice de l’événement, cette année. Après une courte prestation jeudi soir, pour donner le coup d'envoi au Rendez-vous, elle prodiguera ses conseils aux participants vendredi.

Adolescente, elle a souvent pris part au concours et en est souvent repartie bredouille.

Ces expériences-là, c’est des choses qui se passent juste une fois dans une vie. C’est vraiment important d’en profiter, peu importe ce qui va se passer dans la soirée. Si tu rates ton numéro, ou quoi que ce soit, ce n’est pas grave… Ils sont tellement jeunes. Ils ont tout l’avenir devant eux. Là, c’est vraiment un gros party. Il faut qu’ils aient du plaisir , a témoigné l’artiste en entrevue à l’émission Sur le vif, jeudi après-midi.

Outre Laurence Nerbonne, Les Soeurs Boulay et Klô Pelgag ont aussi concouru à Secondaire en spectacle. Ces femmes, aujourd'hui établies dans le milieu musical, s’avèrent autant de sources d’inspiration pour Emmanuelle Querry.

L’élève de cinquième secondaire au Collège Saint-Alexandre en est à sa cinquième participation au concours. Ses efforts et sa persévérance ont été récompensés, puisqu’elle est l’une des trois lauréates de la finale régionale de Secondaire en spectacle en Outaouais.

Pour l’adolescente, qui compose maintenant ses propres chansons, cette expérience est plus qu’une compétition. Aller à Secondaire en spectacle, c’est quelque chose dont je vais toujours me rappeler.

Quand tu arrives à Secondaire en spectacle, tu réalises à quel point il y a tous les talents, et que ce sont des personnes qui te ressemblent vraiment. On est tous là, on est tous réunis.Tu réalises à quel point tu n’es pas toute seule, et qu’il y a des personnes qui partagent les mêmes passions que toi.

Emmanuelle Querry, participante