La Couronne réclame jusqu'à 6 ans de pénitencier pour All Boivin

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales réclame 5 à 6 ans de pénitencier pour All Boivin, qui violemment battu une jeune femme dans sa résidence de Laterrière l'été dernier.

L'homme de 29 ans avait été reconnu coupable d'agression sexuelle armée, de voies de fait avec lésion et de trafic de stupéfiants.

La femme de 21 ans, dont l'identité fait l'objet d'une interdiction de publication, a vécu une soirée et une nuit d'enfer le 24 juillet 2018. All Boivin l'a battue à plusieurs reprises, poussée à travers une porte, étranglée avec une laisse à chien et agressée sexuellement avec un objet.

La procureure des poursuites criminelles et pénales, Me Karen Inkel, rappelle que la victime a été hospitalisée pendant 10 jours après les événements. Elle subit encore aujourd'hui des séquelles physiques et psychologiques.

Quant à l'agression sexuelle armée, l'avocate parle d'un geste odieux et répugnant, d'une humiliation ayant pour message « Tu n'es rien. Je fais ce que je veux ».

Le geste qu'il posait, c'était vraiment un geste uniquement de domination, extrêmement gratuit. Madame subissait déjà ces voies de fait qui étaient importantes. Karen Inkel, procureure des poursuites criminelles et pénales

Les plans de la résidence d'All Boivin où ont eu lieu les agressions à l'été 2018. Photo : Radio-Canada

De son côté, l'avocat d'All Boivin plaide que 30 mois de détention sont suffisants. Pierre Gagnon souligne un seul antécédent d'importance alors que le prévenu avait été condamné à 7 mois de prison dans un dossier de violence et de séquestration en 2013.

L'avocat ajoute que les événements se sont concentrés pendant quelques heures sous l'influence des stupéfiants consommés par l'agresseur et par la victime.

C'est une personne qui a toutes les possibilités au monde de se réhabiliter. On parle de consommation d'intoxicants dans ce cas-là, alors c'est des choses qui se traitent. Pierre Gagnon, avocat d'All Boivin

Le juge Pierre Lortie livrera la peine le 31 juillet. All Boivin aura alors purgé l'équivalent de 18 mois de prison puisqu'il est en détention préventive depuis le lendemain de l'agression.