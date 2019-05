Les actionnaires de Facebook échouent à réduire le pouvoir de Zuckerberg

Le mouvement anti-Mark Zuckerberg s'est heurté à une fin de non-recevoir, jeudi, à l'assemblée annuelle des actionnaires. Les huit propositions visant à réduire le pouvoir et l'influence du PDG ou à réformer l'entreprise ont toutes été rejetées.

Les actionnaires avaient notamment proposé que M. Zuckerberg soit remplacé dans le rôle de président du conseil d’administration par une personne indépendante. C’est l’absence d’une telle personne qui a « contribué à la mauvaise gestion d’un certain nombre d’importantes controverses », ont indiqué les actionnaires, d’après CNN.

L’échec des résolutions n’est pas une surprise, puisque Mark Zuckerberg détient 58 % des droits de vote de l’entreprise, puisqu’il possède des actions spéciales dites de classe B venant avec 10 votes par action.

L’une des propositions rejetées visait justement à éliminer les actions de classe B afin de rendre M. Zuckerberg plus redevable aux actionnaires.

Une valeur symbolique

Même si les promoteurs de ces résolutions savaient que la partie était perdue d’avance, leurs demandes revêtaient une valeur symbolique jeudi. Ce pied de nez est en effet considéré par les observateurs comme une bonne façon de mesurer l’opinion des actionnaires. Malgré l’échec inévitable, les investisseurs doivent tout de même se prononcer sur les propositions, ce qui peut donner une idée du sentiment général.

Les préoccupations des actionnaires s’inscrivent dans un contexte plus large. De plus en plus de voix s’élèvent pour réclamer des changements de gouvernance à Facebook, après une vague de scandales sur la protection des données personnelles des utilisateurs.

D’autres personnes, dont le cofondateur de Facebook Chris Hughes et la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, appellent au démantèlement de l’entreprise, qui se trouve selon elles en situation de monopole.