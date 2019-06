La Maison d’Alice : une affaire de famille

Un lieu festif

La Maison « de grand-maman Alice » construite en 1906, convertie en résidence touristique, en est une qui se veut rassembleuse.

La famille Roy s’y réunit encore d’ailleurs souvent lors des rencontres familiales. Il arrive aussi que des groupes louent la résidence touristique le temps d’une soirée seulement.

La famille Roy dans la maison de « Grand-Maman Alice ». Photo : Gracieuseté René Roy

On peut être beaucoup de personnes dans la maison et on ne se pilera pas sur les pieds! René Roy, propriétaire de La Maison d'Alice

Il y a beaucoup de fêtes de famille étant donné qu’on est au Centre-du-Québec. L’autre jour, il y avait des gens de la Beauce et de Montréal qui se sont donnés rendez-vous ici.

La salle à manger de la Maison d'Alice. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

La cuisine est spacieuse. Dans les grandes armoires en bois massif, il y a 36 couverts de table.

L'ancienne cuisine d'été est aujourd'hui rénovée. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

La cuisine. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

La chambre principale du gîte, celle d'Alice autrefois. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Située au cœur du village de quelque 900 habitants, la maison qui comprend quatre chambres est voisine de l’église et de l’ancien presbytère. René Roy apprécie la tranquillité du secteur. On est en plein centre du village et on n’entend quasiment pas les autos passer , s’étonne-t-il.

[La résidence touristique], c’était un projet pour attirer le monde à Sainte-Perpétue, pour avoir le plaisir de recevoir. René Roy, propriétaire de La Maison d'Alice

Elle est arrivée sur le marché et c’était la maison parfaite , dit René Roy qui cherchait depuis quelques temps.

Alice Lahaie assise près de la fenêtre qui offre une vue sur le presbytère. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Un peu d’histoire La maison a été construite par le fondateur de Sainte-Perpétue, Onésime Rousseau. L’histoire dit qu’il avait promis à sa fille qu’il lui ferait construire la demeure en guise de cadeau de mariage. Chose dite, chose faite. Sa fille Rita épousa le premier médecin du village, Lucien Gaudet en 1906. Mais une dizaine d’années plus tard, ce dernier est mort de la grippe espagnole et la maison a été mise en vente. C’est au milieu du 20e siècle qu’Alice Lahaie et sa soeur Hélène ont pris possession des lieux. Alice, alors âgée dans la soixantaine, avait eu neuf enfants avec Paul Roy, qui à 32 ans, a lui aussi été victime de la grippe meurtrière de 1918. Alice Lahaie a vécu une douzaine d’années dans la résidence, puis c’est sa fille, Thérèse Roy qui l’a occupée avant de la vendre à un couple. Alice est décédé en 1988, à l’âge de 104 ans. Ses descendants ont racheté la maison en 2011. Tel était le souhait de celle qui, sans le savoir, aura finalement donné son nom à la maison.

Le cachet d’origine

Les moulures, les lustres, la sonnette, les poignées de portes. Tant de détails qui font que la maison a été figée dans le temps. René Roy a pris soin de ne pas dénaturer la maison ancestrale qu’il a connu dans son enfance.

Certaines objets n'ont pas changé depuis l'époque d'Alice. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Le téléphone à l’étage était celui d’Alice. Nous on était petit et on aimait donc jouer avec ce téléphone-là!

Le téléphone sorti d'une autre époque. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

La grande bibliothèque dans le hall était celle du médecin de Sainte-Perpétue qui a habité la maison jusque dans les années 1950, avant Alice. L’entrée de la maison était le bureau où il accueillait ses patients.

Les oeuvres de Robert Roy

La signature de Robert Roy est partout dans la Maison d’Alice. L’artiste-peintre de Sainte-Perpétue, également frère de René Roy, exposent dans chaque pièce de la maison.

Il a accepté volontiers d’installer ses toiles. Ce qui est le fun, c’est que de temps en temps, il vient en changer une, il joue avec ça!

L'artiste Robert Roy expose un peu partout dans la maison. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel