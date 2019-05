Déversement pétrolier : les tribunaux, dernier recours d’une professeure de Regina

Quelque 225 000 litres de pétrole et autres diluants avaient été déversés dans la rivière Saskatchewan Nord, près de Maidstone, en 2016.

La professeure cherche alors des informations concernant les inspections effectuées, au cours des cinq années précédant le déversement, incluant de la correspondance relative aux effets d'un déversement pétrolier.

Ses démarches font partie d'une recherche plus vaste sur la réglementation de la Saskatchewan en matière de pétrole et de gaz.

Elle a soumis des demandes d'accès à l'information au ministère de l'Énergie et des Ressources et au ministère de l'Environnement. Les deux ministères ont refusé de répondre à sa demande.

La professeure a donc déposé un recours auprès du Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de la Saskatchewan pour contester ce refus.

Le commissaire à la protection de la vie privée de la province, Ronald J. Kruzeniski, considère le raisonnement de la province sans fondement. Il recommande alors la divulgation des informations liées au déversement pétrolier de 2016.

Patricka Elliott affirme que des situations comme celles-ci démontrent la nécessité de donner plus de pouvoirs et de ressources au commissaire à la protection de la vie privée. Photo : Robin Lawless

Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée veut que les documents me soient transmis, mais il n’a pas le pouvoir décisionnel de le faire [...] À ce stade-ci, il faut se présenter devant les tribunaux, il n’y a pas d’autre solution , affirme Mme Elliott.

La professeure aurait préféré que la province réexamine sa demande et travaille, avec elle, pour déterminer quel document pourrait être libre d’accès.

Procédures judiciaires en cours

De son côté, un porte-parole du gouvernement considère, par courriel, qu’il serait inapproprié de commenter davantage, puisque l’affaire sera entendue devant la cour .

Par ailleurs, un des rapports d’enquête du commissaire à la protection de la vie privée indique que la province retient des informations en raison d’une poursuite en cours liée au pipeline de Husky Energy.

Ainsi la cause de la Saskatchewan contre Husky Energy ltd devrait être de retour devant la cour le 21 juin.

Pour sa part, la professeure Patricia Elliott comprend que les procédures judiciaires lancées par le gouvernement provincial sont légitimes , mais elle croit aussi que la décision du commissaire à la protection de la vie privée demeure fondée et doit être respectée.

Une démarche coûteuse, souligne la professeure

Mme Elliott a lancé une campagne de financement pour l'aider à couvrir les coûts de ses démarches devant les tribunaux.

Elle estime que le processus judiciaire pourrait lui coûter entre 8 000 $ et 12 000 $.

Nous devrions être capables de demander à notre gouvernement plus d’informations sur les enjeux qui ont des conséquences sur nos vies. Patricia Elliott, professeure à l’Université de Regina

Elle se dit préoccupée par les coûts élevés de ce recours judiciaire et par le refus du gouvernement d'écouter les recommandations du commissaire à la protection de la vie privée.

Revoir les fonctions du commissaire ?

La situation constitue un bel exemple prouvant que le commissaire a besoin de plus de pouvoirs et de plus de ressources , soutient la professeure Patricia Elliott.

En 2016, l’opposition néo-démocrate avait également demandé au commissaire des informations relatives aux tests et aux inspections des pipelines de Husky Energy depuis 2011 .

À l’époque, le commissaire avait déclaré que l’enquête en cours sur le déversement justifiait alors la non-divulgation des informations.

Avec les informations de Kendall Latimer, CBC News