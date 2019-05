Important déploiement pour trouver un disparu dans le secteur du mont Gosford

Des informations de témoins laissent croire qu’il serait dans la forêt depuis lundi dernier. La famille affirme quant à elle être sans nouvelle de lui depuis dimanche. Les recherches ont pris un nouvel élan mercredi lorsque la voiture du disparu a finalement été retrouvée dans le stationnement de l’accueil du mont Gosford.

La Sûreté du Québec a notamment déployé sa cavalerie pour accélérer les recherches de Mathieu Lapierre, disparu depuis lundi dernier au mont Gosford, en Estrie. Photo : Radio-Canada

Mathieu Lapierre a de la difficulté à communiqué, puisqu'il est malentendant et qu'il a des problèmes d'élocution, ce qui complique le travail des policiers de la Sûreté du Québec, qui ont notamment déployé un hélicoptère, un maître-chien et sa cavalerie pour accélérer les recherches. Des pompiers de Lac-Mégantic et de Woburn ainsi que des bénévoles participent également aux recherches.

Ce sont des recherches principalement terrestres qui se font. Il y aussi des gens qui sont en vtt pour couvrir un plus grand secteur, mais malheureusement pour l'instant, ça n'a pas permis de le localiser. [...] On va poursuivre les démarches jusqu'à temps que la personne soit localisée ou qu'on sache ce qui est arrivé avec la personne , mentionne la porte-parole de la Sûreté du Québec en Estrie, Aurélie Guindon.

Un hélicoptère est également sur place pour accélérer les recherches de Mathieu Lapierre, disparu au mont Gosford depuis lundi dernier. Photo : Radio-Canada

Les recherches terrain se poursuivront jusqu’à la tombée du jour. L'hélicoptère pourrait poursuivre ses recherches un peu plus tard et une présence policière demeurera toute la nuit à l’entrée du mont.

Loin d'être un cas isolé, jusqu'à trois disparitions peuvent survenir chaque année au mont Gosford, soutient de son côté le maire de Saint-Augustin-de-Woburn, Steve Charrier, qui assure néanmoins que les sentiers sont bien balisés dans la montagne et qu’il est difficile de s'y perdre si on suit les indications.

Plus de détails à venir