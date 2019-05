Course à la direction du PCU : un procureur indépendant sera nommé

« Le bureau des poursuites criminelle pénales de l'Alberta a suivi de près cette affaire pour s'assurer que le dossier soit bien géré », a déclaré jeudi Sarah Langley, responsable intérimaire du bureau.

« En tant que procureurs indépendants, notre rôle consiste à réévaluer en permanence les affaires sur la base des dernières informations disponibles », a-t-elle poursuivi.

« Sur la base d'informations récentes, nous rechercherons un procureur situé en dehors de la province pour conseiller la police sur toutes les questions soulevées au cours de l'enquête. »

Lundi, CBC a révélé que le ministre de la Justice, Doug Schweitzer, avait été interrogé par la GRC dans le cadre de son enquête.

Doug Schweitzer a ensuite déclaré à l’Assemblée qu'il avait parlé à des agents de la GRC pendant une trentaine de minutes dimanche et qu'il avait répondu à toutes leurs questions. Il a ajouté que la police « n'avait pas d'autres questions » à lui poser à la fin de l'entretien.

Le PCU avait résisté

En tant que ministre de la Justice et procureur général, Doug Schweitzer est chargé de garantir l'indépendance de plusieurs enquêtes en cours à la GRC en lien avec la course à la direction du PCU. Il a lui-même été candidat dans cette course et avait fait des allégations de fraude lors du vote.

Malgré tout, le gouvernement de Jason Kenney a annoncé ce mois-ci qu'il ne retiendrait pas les services d’un procureur externe pour superviser les enquêtes, ce que demande l’opposition de manière à éviter toute apparence de partialité pendant l’enquête.

Selon le gouvernement, ce geste n’est pas nécessaire, car la GRC mène ses enquêtes de manière indépendante.

Enquêtes de la GRC à Calgary et à Edmonton

À Calgary, des documents ont révélé que de fausses adresses électroniques ont été été utilisées pour voter lors du scrutin pour la course à la direction du PCU.

La GRC enquête également sur des allégations de dons politiques illégaux dans le cadre de la campagne à la direction de Jeff Callaway. Des documents obtenus par CBC-Radio-Canada démontrent que Jeff Callaway s’est porté candidat dans le seul but de nuire à la campagne de Brian Jean, alors le le principal rival de Jason Kenney.

Jeff Callaway et Jason Kenney ont nié toute collaboration dans cette affaire.

À ce jour, le commissaire aux élections de l'Alberta a imposé des amendes totalisant 71 000 dollars pour des dons frauduleux à la campagne de Jeff Callaway et pour tentative d'obstruction à l'enquête.