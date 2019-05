Inondations : les maires rassurés par la ministre Guilbault

Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, les eaux se retirent très lentement, entre autres en raison des niveaux toujours élevés des lacs Saint-Pierre et Saint-Louis. Conséquemment, plusieurs maisons sont toujours inondées ou inaccessibles, et leurs habitants sont logés aux frais des pouvoirs publics.

Confrontés à des dépenses importantes, les maires des municipalités de Pointe-Fortune, Rigaud, Hudson, Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac, L'Île-Cadieux, Terrasse-Vaudreuil, L'Île-Perrot et Pincourt interpellaient dans une lettre ouverte, mercredi, les premiers ministres du Québec et du Canada pour leur rappeler que « les sinistrés et les municipalités ont toujours besoin de l'appui de leurs gouvernements » qui « semblent insensibles » à leurs requêtes.

À la sortie d'une rencontre avec la ministre Guilbault, jeudi, ces maires n'avaient que des bons mots pour la responsable de la Sécurité publique.

« [La ministre] a fait preuve d'une écoute exemplaire », a ainsi affirmé le premier magistrat de Rigaud, Hans Gruenwald, lors d'une mêlée de presse tout de suite après la réunion.

Comme le mentionne ce dernier, un nouveau régime de remboursement a été mis en place par le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), et « il faut donner une chance au nouveau régime de fonctionner ».

Même son de cloche de la part de son homologue de Terrasse-Vaudreuil, Michael Bourdeau, qui affirme que Québec veut « tout faire en son possible pour diminuer le fardeau des municipalités ».

Devant les caméras, Mme Guilbault a confirmé que le gouvernement pourrait rembourser jusqu'aux trois quarts des dépenses d'hébergement des sinistrés.

La ministre a toutefois reconnu qu'il y avait eu quelques « malentendus » depuis le début de la crue printanière, des erreurs qu'elle attribue au fait que la CAQ n'est au pouvoir que depuis octobre.

Avec les informations de Pascal Robidas