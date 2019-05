Gaz naturel : la soumission de l'entreprise DGSC retenue par Québec

À la suite d'un appel de projets, le gouvernement du Québec a notamment retenu la candidature de l'entreprise Solution de gaz décentralisé du Canada (DGSC) pour approvisionner la Côte-Nord.

L'entreprise, qui entend s'installer dans le parc industriel de Jonquière, figure parmi les quatre soumissionnaires retenus. Le projet est évalué à 120 millions de dollars.

La décision finale sera prise par les acteurs économiques de la Côte-Nord, qui pourraient choisir plus d'une entreprise.

Le résultat pourrait être dévoilé d'ici à l'automne, croit le chef des opérations de DGSC, Stéphane Boyer.

Entre temps nous on va continuer le projet au niveau de Saguenay. Incluant l’installation à Saguenay et les installations à Port-Cartier et Sept-Îles, on parle d’un projet d’environ 120 millions de dollars.

Stéphane Boyer, chef des opérations chez DGSC