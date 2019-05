La congestion routière fait mal aux commerçants du centre-ville, dit la Chambre de commerce de Gatineau

Selon Pierre Samson, les clients arrivent plus tard et désertent le Vieux-Hull plus tôt qu'à l'habitude depuis la fermeture de la traverse des Chaudières en raison des inondations, le 28 avril dernier. Le pont a depuis été rouvert au transport en commun, aux cyclistes et aux piétons, mais pas aux véhicules privés.

Le centre-ville, le matin avant 10 h, les gens ne veulent même plus venir, commercialement ce n'est pas viable. Et à 15 h, les gens se sauvent du centre-ville, parce que là, on a peur de la circulation, c'est incroyable , raconte le président de la CCGChambre de commerce de Gatineau .

Les fonctionnaires provinciaux et fédéraux qui choisissent de travailler à partir de la maison représentent également une perte de clientèle importante pour les restaurateurs et gens d'affaires du secteur. Toutefois, cette pratique continuera d'être encouragée, puisqu'elle permet d'alléger le trafic routier.

Pendant les inondations, le télétravail a été beaucoup sollicité. Nous sommes déjà l'employeur avec le plus de flexibilité pour ce qui est de l'horaire quotidien. Nous demandons à nos gestionnaires de continuer de faire preuve de flexibilité , explique le député libéral de la circonscription de Gatineau, Steven MacKinnon.

Selon M. Samson, les mesures d'atténuation mises en place par les autorités pour améliorer la situation sont insuffisantes. Il critique particulièrement la décision du ministère des Transports du Québec (MTQ) d'être allé de l'avant avec les travaux prévus sur l'autoroute 50 en direction de Gatineau.

C'est un non-sens. Tout le monde s'en vient : cinq voies tombent à une voie avant de repartir. Alors, le dommage est fait et ça recule jusqu'à Ottawa. Ça recule partout. Pierre Samson, président de la Chambre de commerce de Gatineau

M. Samson estime que la situation est pressante . Il propose l'implantation d'un comité consultatif regroupant les gens d'affaires pour renverser la vapeur et affirme avoir entamé des discussions avec la Commission de la capitale nationale (CCN) à ce sujet.

[Il faut] qu'on se rencontre tous ensemble avec les deux villes et qu'on s'assoit à une table pour savoir qu'est-ce qui s'envient puis c'est quoi les solutions qu'on peut mettre en place , affirme-t-il.

La situation se serait détériorée depuis mercredi avec le début de travaux à l'intersection des rues Lyon et Wellington, à Ottawa. Certains automobilistes auraient patienté entre 45 minutes et 1 h seulement pour traverser le pont du Portage.

On peut dire qu'on vit à temps partiel dans le centre-ville, alors ce n'est pas bon pour notre économie, pour la ville de Gatineau , constate M. Samson.

Avec les informations de Nathalie Tremblay