Les chefs pompiers de Caraquet et Tracadie démissionnent

Le chef pompier de Caraquet, Marc Landry, a informé le conseil municipal qu'il quittait ses fonctions mardi. Le lendemain, c'était au tour de celui de Tracadie, Émilio St-Coeur, de tirer sa révérence.

Le chef pompier était en poste depuis plusieurs années, indique le maire de Caraquet, Kevin Haché. Comme n'importe qui, à un moment donné, une personne peut décider de faire autre chose. Je ne connaîs pas les raisons qui l'ont motivé. Mais, il nous a offert sa démission. Le conseil s'est rencontré a a accepté sa démission.

Kevin Haché, maire de Caraquet Photo : Radio-Canada

Le maire de Tracadie, Denis Losier, confirme que le chef pompier, Émilio St-Coeur, a aussi remis sa démission. Monsieur St-Coeur, qui était déjà à la retraite, a voulu offrir son expertise à l'équipe de pompiers de Tracadie pour donner un coup de main.

Émilio St-Coeur, est fier du travail accompli. On est parti d'un service d'un village pour en faire un service d'incendie pour une ville. En un an et demi, on a avancé d'à peu près dix ans.

Le chef pompier de Tracadie, Émilio St-Coeur Photo : Radio-Canada

Plus de détails à venir.