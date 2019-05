Des personnalités expérimentent le quotidien des sans-abri à Saskatoon

Jusqu’à vendredi soir, les participants doivent accomplir une multitude de tâches qui les guideront vers les ressources disponibles pour aider les itinérants telles que les banques alimentaires.

L’idée est de faire la promotion des services qu'on a, mais aussi du personnel qui permet aux sans-abri de trouver un peu de réconfort , explique le président de Sanctum, Morris Markentin.

Habituellement, je n’ai pas à me demander où je vais me laver les mains et où je vais dormir. Je pense que ça va être difficile. Mahli Brindamour, participante au défi

Les participants Mahli Brindamour et Albert Jame ont reçu plusieurs informations avant leur départ à propos des ressources disponibles pour les aider, ainsi que des mesures de sécurité et d'hygiène. Photo : Radio-Canada / Samuel Desbiens

Rendre l’expérience plus réaliste

Chaque participant a également un rôle à personnifier. Certains d’entre eux se déplaceront en fauteuil roulant en raison d’un problème de mobilité, alors que d’autres souffrent de différentes maladies.

Une des personnalités ayant décidé de se prêter au jeu, la pédiatre Mahli Brindamour, indique qu'il s’agit d’une occasion de rendre l’expérience plus réaliste.

Cette dernière sera dans la peau d'une femme enceinte qui est atteinte du VIHVirus de l'immunodéficience humaine , ce qui signifie qu'elle devra prendre une grande quantité de médicaments tout au long du défi.

C’est dans ces moments-là qu’on se rend compte à quel point c’est difficile pour un itinérant qui vit avec des problèmes de santé de s’en sortir , affirme-t-elle

Au moment de quitter le point de départ, jeudi matin, les participants ont laissé tous leurs effets derrière eux, se retrouvant donc sans pièce d’identité, sans argent et sans téléphone.

On ne craint pas pour notre sécurité, mais on est anxieux à l’idée de demander de l’argent aux gens dans la rue et d’être rejeté d’un établissement, car on n'a pas de pièce d'identité , mentionne le directeur stratégique de Zu, une compagnie qui oeuvre dans le domaine du numérique, Albert Jame.

Au moment de leur départ, les dix personnalités locales n'avaient aucune idée de l'endroit où ils passeraient la nuit. Photo : Radio-Canada / Samuel Desbiens

Un petit échantillon

Tant les participants que l’organisme Sanctum s’entendent pour dire que l’initiative permet simplement de donner une idée de la réalité des sans-abri.

On sait que l’échantillon [de 36 heures] est petit pour ceux qui sont dans la rue et qui sont cruellement dans le besoin, mais si les participants peuvent raconter à leurs proches ce qu’ils ont vécu durant cette courte période de temps, c’est déjà positif, raconte Morris Markentin.

L'organisme Sanctum vient en aide aux personnes vivant avec le VIHVirus de l'immunodéficience humaine en leur offrant des soins dans leurs différents centres de traitement à Saskatoon.