Le festival d'été Saint-Boniface célèbre prend de l'ampleur

C'est la deuxième année de cette manifestation, qui cette fois-ci prend de l'ampleur avec plus d'activités, un logo et un site web officiel. L'objectif : célébrer l'été, la francophonie et la Saint-Jean-Baptiste, fête des francophones au Canada, qui tombe pendant cette période.

« C’est pour se donner une autre occasion de rassemblement communautaire, pour vraiment célébrer notre culture, notre patrimoine, notre langue. On a bien sûr le Festival du Voyageur et il y a d’autres occasions ici et là, mais là, on a quelque chose d’estival qui, en bout de ligne, on l’espère, pourra attirer des touristes vers nous dans le futur », explique Ginette Lavack, directrice générale et artistique du Centre culturel franco-manitobain (CCFM).

« Il y a des choses qui vibrent ici à Saint-Boniface, c’est une place qui prend plus d’ampleur. On a vu l’exemple dans d’autres lieux, comme en Louisiane, où on promeut la valeur ajoutée de la francophonie dans la communauté », ajoute-t-elle.

Concerts, célébrations du patrimoine

Une dizaine d'activités seront présentées pendant les neuf jours du festival, entre autres, la projection d'un film en plein air, un jeu d'évasion au Fort Gibraltar, un marché nocturne et un spectacle d'humour.

Le 175e anniversaire de l’arrivée des Soeurs grises sera également célébré dans le cadre du festival. « Nous voulons vraiment rassembler tous les gens qui ont bénéficié des Soeurs grises, qui sont ici depuis 1844. Elles sont les fondatrices de notre système de santé et de services communautaires », explique Julie Turenne-Maynard, directrice générale de l’Association catholique manitobaine de la santé.

Les différents partenaires du festival Saint-Boniface célèbre. Photo : Radio-Canada / Camille Gris Roy

Le concert Tout pour la musique, une collaboration des Productions Rivard et de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, revient aussi pour une deuxième année consécutive au parc Whittier, le 27 juin.

Le concert, diffusé en direct sur le site Internet de la chaîne Unis TV, réunit des artistes d’un peu partout au pays : Étienne Fletcher, Rayannah, Caroline Savoie, Andrina Turenne, Jérémie and the Delicious Hounds, Jacobus, Koriass et les Hay Babies.

« Ce sont aussi des artistes qui sillonnent le monde, souligne Geneviève Pelletier, directrice artistique du spectacle. Quelle chance de les avoir sur une scène ensemble, le temps d'une soirée d’été à Saint-Boniface, donnant vie au Fort Gibraltar. »

Une nouvelle tradition

« Il y a beaucoup de cette programmation-là qui existait auparavant, mais là, on s’est regroupés pour créer une masse critique », souligne Ginette Lavack.

Les organisateurs espèrent faire de ce festival bonifacien une nouvelle tradition annuelle, qui attire aussi les anglophones. « On le voit avec le Festival du Voyageur, entre autres, qui a une clientèle anglophone très forte, qui aime fêter en français et qui aime être entourée de la langue et de la culture et vivre une expérience unique. Donc, on recherche ces mêmes gens-là qui veulent mieux connaître la francophonie », dit la directrice du CCFM.