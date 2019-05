La fièvre du basketball s'empare du Manitoba

Ce dernier est assistant-entraîneur pour les Raptors de Toronto. Il est donc aux premières loges pour assister au parcours phénoménal des Torontois en séries.

Pascalyn Kabongo cache mal son excitation, mais se dit très peu surprise des succès de l’équipe et de son frère aîné.

« On est très content, très fier de lui, excité et très stressé en même temps, affirme-t-elle. On connaît les enjeux et on espère une victoire. »

La série finale de la NBA, qui opposera les Raptors de Toronto et les Warriors de Golden State, débute jeudi soir, et Mme Kabongo assure que son frère est très serein.

Elle raconte que, le lendemain de la victoire qui envoyait les Raptors en finale de la NBA contre les Bucks de Milwaukee, son frère lui a dit qu’il était déjà temps de retourner au travail.

« C’est une personne assez rigoureuse. Il est très sérieux et intègre. Il ne fait jamais les choses à moitié et c’est ce qui a permis qu’il se distingue dans ce domaine très compétitif », dit-elle.

Selon elle, il travaille beaucoup et c’est ce qui lui a permis de se faire une place dans ce milieu.

Patrick Mutombo, qui n’a aucun lien familial avec l’ancienne vedette de la NBA, Dikembe Mutombo, travaille encore beaucoup avec les athlètes du continent africain durant la saison morte de la NBA et, pour Pascalyn Kabongo, son frère est un motif de fierté pour tout le continent.