Deux acteurs costumés en jihadistes arrêtés par la police

Repérés dans la rue vêtus de tenues de combat et arborant une longue barbe ainsi qu’une ceinture prévue pour porter des explosifs, les deux hommes, âgés de 20 et 23 ans, ont mobilisé sept postes de police différents et ont poussé les forces de l’ordre à déclencher une alerte rouge dans cette partie de la ville.

Retrouvés au bout d’une heure par la police, ils ont été arrêtés, puis libérés, la production du film ayant attesté le fait qu'ils étaient figurants dans un long métrage bollywoodien aux côtés de l’acteur vedette Hrithik Roshan.

Les acteurs n’auraient pas dû venir dans une zone peuplée avec leur costume, surtout en étant habillés comme des terroristes , a déclaré un membre de la police de Nallasopara.

Les deux figurants ainsi que deux membres de la production du film font désormais l’objet de poursuites judiciaires.