Les signaleurs et les cônes orange sont de retour sur les routes

La construction du carrefour giratoire à l'entrée ouest de Val-d'Or, près du pont Thompson, a débuté cette semaine.

Sur la route 117, dans la réserve faunique La Vérendrye, plusieurs ponceaux seront changés. Des travaux d'asphaltage sont également prévus dans le secteur du Domaine.

Des projets qui demanderont aux automobilistes d'être patients sur les chantiers routiers.

Même si on met des réductions de vitesse à 50 kilomètres à l'heure, c'est souvent pas respecté. Ça prend de la surveillance policière. On a certains chantiers où on demande à la SQ d'être plus présente, mais même à ça, souvent il faut y aller avec le véhicule escorte qui va contrôler la vitesse , indique Luc Adam, porte-parole au ministère des Transports.

En 2020, une voie de dépassement sera ajoutée sur la route 117 dans le secteur de la rivière Bousquet, près de Preissac.

Carrefours giratoires à Rouyn-Noranda

Les automobilistes croiseront des chantiers de construction pour l'aménagement des trois carrefours giratoires aux entrées de la Ville de Rouyn-Noranda.

Le projet d'asphaltage de l'avenue Larivière sera aussi finalisé dès le mois de juin. Les travaux se dérouleront la nuit pour diminuer les impacts sur la circulation.

Sur la route 117, dans le secteur de McWatters, les déformations causées par l'affaissement du terrain seront aussi corrigées.

Jusqu'à la fin du mois de juillet, le ministère des Transports prévoit changer des ponceaux et asphalter la route entre Duparquet et Rouyn-Noranda.

Ce qui est intéressant c'est que les accotements vont être asphaltés aussi. Ce qui va faire en sorte que de La Sarre jusqu'à Rouyn-Noranda, on va bénéficier d'accotements asphalté, c'est très bien pour les cyclistes , précise Luc Adam.

MRC d'Abitibi

Luc Adam explique que les travailleurs finaliseront la décontamination sur la route 111 et précise que d'autres travaux sur la 6e rue à Amos sont aussi au programme.

Le premier feu, lorsque vous arrivez de Rouyn-Noranda à Amos, à partir de là, jusqu'à Pikogan, enfin tout le quatre voies à Amos, ce sont aussi des travaux importants et aussi des travaux d'aqueduc de la Ville qui va demander de l'excavation , signale-t-il.

MRC de Témiscamingue

Le ministère des Transports est en appel d'offres pour construire le pont temporaire de la montée Gauthier à Saint-Bruno-de-Guigues.

À Latulipe-et-Gaboury, un projet d'asphaltage se concrétisera sur la route 382.