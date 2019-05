L’Université de Saint-Boniface aura une salle Annette Saint-Pierre

Annette Saint-Pierre est arrivée au Manitoba en 1950 comme membre de la congrégation des filles de Saint-Joseph.

Après son installation dans la province, elle a enseigné dans plusieurs communautés avant de devenir professeure de littérature française au Collège universitaire de Saint-Boniface, l'actuelle Université de Saint-Boniface.

Annette Saint-Pierre Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Le recteur de l'USB, Gabor Csepregi, rappelle qu'Annette Saint-Pierre est une femme remarquable qui compte de nombreuses réalisations dans les domaines de la littérature, de l'éducation, de l'édition en particulier.

Il dit que sa candidature a été soumise par le bureau de direction du Centre d'études franco-canadien de l'Ouest (CEFCO) un organisme fondé en 1978 par Annette Saint-Pierre.

« Nous étions ravis de cette mise en candidature. La salle qui porte son nom a été rénovée et se trouve dans le secteur de la Faculté de l'éducation, un des domaines qu'elle privilégiait et pou lequel Mme Saint-Pierre a beaucoup fait. Elle a enseigné ici pendant 17 ans », souligne-t-il.

Gabor Csepregi, recteur de l'Université de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada

C'est à cette époque que l'ancienne sénatrice manitobaine Maria Chaput, aujourd'hui à la retraite, l'a connue.

« Je suivais des cours du soir au collège et j’ai appris à connaître Annette ainsi que sa grande facilité d'expliquer la littérature, de nous donner l'amour et le goût des livres, et son grand respect pour tous les étudiants et toutes les étudiantes », se souvient-elle.

Maria Chaput rappelle que lorsqu'il a été question de rénover la maison d'enfance de Gabrielle Roy pour en faire un musée, Annette Saint-Pierre a été le chef de file de ce projet.

« Elle avait formé un comité et un conseil et m'avait approchée et j'avais accepté. Elle avait cherché des subventions pour les rénovations. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons la Maison Gabrielle-Roy », dit-elle.

L'ancienne sénatrice franco-manitobaine, Maria Chaput. Photo : Radio-Canada

Le courtier immobilier Roger Robidoux a côtoyé Annette Saint-Pierre quand il a été responsable de la restauration de la maison natale de Gabrielle Roy. Il a été membre du conseil d'administration de l'organisme.

Il dit avoir été marqué par l'intelligence de Mme saint-Pierre et par sa capacité à faire avancer les dossiers. Il se souvient de sa passion pour l'écrivaine franco-manitobaine et pour toute son oeuvre littéraire.

« Gabrielle Roy lui tient beaucoup a coeur. Elle l'a déjà rencontrée et elle a beaucoup de respect pour elle. Annette Saint-Pierre trouvait qu'il était important de restaurer la maison », affirme-t-il.

Cette passion pour l'écrivaine se traduit en 1970 par le choix d'Annette Saint-Pierre de faire une maîtrise à l'Université d'Ottawa, avec pour sujet de thèse Gabrielle Roy. Elle dira plus tard que Gabrielle Roy lui a donné le goût de l'écriture.

De l'écriture à l'édition, il y a un pas qu'Annette Saint-Pierre franchit en fondant les Éditions du Blé en 1975 puis, cinq ans plus tard, les Éditions des Plaines.

Roger Robidoux Photo : Roger Robidoux

Roger Robidoux dit éprouver beaucoup de respect pour Annette Saint-Pierre et c'est pourquoi il tient à participer à l'hommage qui lui sera rendu par l'Université de Saint-Boniface. « Je crois que cette reconnaissance va valoriser tout ce qu'elle a fait pour la communauté et pour le Collège universitaire de Saint-Boniface », souligne-t-il.

Quant à Maria Chaput, elle se réjouit que l'USB ait pensé à Annette Saint-Pierre en nommant une salle en son honneur.

Elle affirme que pour elle, Annette Saint-Pierre représente une femme qui a toujours su prendre sa place et qui ne s'est jamais sentie inférieure, sans toutefois être arrogante. « Donc elle était respectée. C'est une femme exceptionnelle. Je suis privilégiée de l'avoir bien connue », note l'ancienne sénatrice manitobaine.

Corrélation ou coïncidence?

Cette annonce survient après la diffusion, en mars, du documentaire Sous la coupole réalisée par Danielle Sturk. Le film faisait état de l’absence de salle ou de monument dédié à une femme au sein de cet ébahissement.

Gabor Csepregi nie l'existence de tout lien entre les deux événements. « Cette nomination a été entérinée par le bureau de CEFCO en septembre dernier alors qu'on ne savait rien de ce film », dément-il avec vigueur.

Selon Maria Chaput, Annette Saint-Pierre est la personne idéale pour recevoir cet hommage qui, dit-elle, vient à point nommé.

Cette distinction vient s'ajouter aux nombreuses autres qu'elle a déjà reçues, comme le titre de docteur honoris causa que lui a décerné le Collège universitaire de Saint-Boniface, ou encore la médaille du chevalier de l'Ordre des Palmes académiques qui lui a été attribuée par le gouvernement français en 2002. En 2004, Annette Saint-Pierre a également été nommée à l'Odre du Canada.

Annette Saint-Pierre, qui a maintenant 94 ans, sera présente jeudi soir à l'inauguration de la salle portant son nom.