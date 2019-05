Médiathon : faire bouger les élèves de Christine-Lespérance

Dans le sud de Saint-Vital, à Winnipeg, les élèves de l'École Christine-Lespérance (ECL) font de l'escalade, de la raquette et du traîneau grâce à l'appui du comité scolaire.

« Le plus grand défi n’est pas avoir des idées, mais de les concrétiser », lance Frédéric Côté, ce professeur d’éducation physique de l’ÉCL reconnaissant pour l’appui du comité scolaire de l’école.

C’est en effet grâce au fonds du comité scolaire que les élèves peuvent aujourd’hui grimper sur le mur d’escalade de leur gymnase ou sortir des limites de leur école quand ils font de la raquette.

« On a eu l’idée de promouvoir la santé globale des jeunes en lien avec le programme d’éducation physique », raconte-t-il. Le fonds scolaire a contribué à l’achat et l’installation du mur d’escalade et à l’achat de quelque 40 paires de raquettes.

Le plein air est aussi une priorité de l’école qui s’est associée au FortWhyte Alive pour des activités de traîneau, recevant ici aussi l’appui du fonds scolaire.

« Pour nous, ça offre des opportunités uniques et tellement amusantes pour les jeunes », indique Frédéric Côté.

Dans le cadre du Médiathon 2019, Radio-Canada s’associe à Francofonds pour appuyer les projets des comités scolaires des écoles françaises.

Du 8 mai au 6 juin, les Manitobains sont invités à découvrir l’importance du rôle de ces comités dans leur communauté, à participer à leurs activités de financement et à contribuer à leurs projets, ainsi qu’à l’épanouissement des élèves des écoles françaises.

Dans les écoles de la Division scolaire franco-manitobaine, certains des comités scolaires ont un fonds scolaire auprès de Francofonds. Grâce à ces fonds scolaires, toute personne qui veut appuyer une école peut le faire facilement en orientant son don vers le fonds scolaire de son choix, quand elle donne à Francofonds.

Dans le cadre du Médiathon, les 17 comités des écoles françaises qui ont un fonds scolaire espèrent récolter 40 000 $ par l’entremise de Francofonds.