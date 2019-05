Quatre personnes congédiées de Moncton Headstart à la suite d'un « incident »

L'organisme refuse de donner des détails parce que l'incident en question fait l'objet d'une enquête.

Il précise toutefois qu'il se serait produit dans une classe la semaine passée. Dès que les responsables ont confirmé les faits, deux employés ont été suspendus avec salaire et une enquête interne a été entamée.

Les enfants qui fréquentent Moncton Headstart ont entre 2 et 7 ans, mais on ignore l'âge du ou des enfants concernés par cet incident. Aucun enfant n'a été retiré des classes pour l'instant.

L'incident a ensuite été rapporté au ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et au ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick, qui mènent aussi une enquête, et les parents touchés par l'incident ont aussi été avisés.

L'incident n'a pas encore été rapporté à la Gendarmerie royale du Canada, mais pourrait l'être bientôt. L'organisme assure suivre les procédures normales.

Depuis que nous sommes au courant de l’incident, nous avons rencontré à plusieurs reprises des représentants du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance qui coopèrent pleinement avec nous, peut-on lire dans un communiqué envoyé jeudi après-midi. Nous sommes conscients qu’une lettre a été envoyée à tous les parents ayant des enfants dans l'établissement les informant qu'une enquête est en cours.

En raison des informations recueillies depuis la semaine dernière, les deux employés suspendus ont été congédiés jeudi matin. Deux autres employés ont été congédiés relativement à cet incident. Il s'agit de trois enseignants et d'un assistant.

Avant ces événements, Moncton Headstart comptait 25 employés.

Avec les informations de Jean-Philippe Hughes