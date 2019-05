Coupe Memorial : comment expliquer la séquence de défaites des champions de la WHL ?

La dernière victoire d’une formation championne de la WHL à la Coupe Memorial remonte au 29 mai 2015. Les Rockets de Kelowna avaient aisément disposé des Remparts de Québec en demi-finale, avant de s’incliner en finale contre les Generals d’Oshawa.

Le gardien Jackson Whistle ainsi que ses coéquipiers Devante Stephens, et Madison Bowey sont inconsolables après la défaite en finale de la Coupe Memorial des Rockets de Kelowna en 2015. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Ce revers fut le premier de 13 consécutifs pour les champions de la WHL au championnat canadien.

Après 18 saisons aux postes de président et directeur général des Pats de Regina, Brent Parker occupe désormais un emploi de recruteur pour ISS Hockey, un service de recrutement indépendant qui épie les hockeyeurs du monde entier.

Étant dépisteur pour le territoire de l’Ouest canadien, il demeure bien au fait des activités de la WHL.

C’est certain que c’est alarmant et préoccupant, mais il n’y a pas lieu de paniquer. Cela ne veut pas forcément dire que la WHL est plus faible que les autres ligues.

Brent Parker