Le nouveau procès pour le couple Stephan débute à Lethbridge

Le nouveau procès de David et Collet Stephan débute lundi à Calgary, comme l a Cour suprême du Canada l'avait ordonné l'an dernier . Le couple avait été condamné en 2016 pour ne pas avoir fourni des soins adéquats à leur enfant, mort d'une méningite bactérienne en 2012.

David avait été condamné à quatre mois de prison, alors que sa femme, Collet, avait été assignée à résidence pendant trois mois. La Cour d'appel de l'Alberta avait confirmé leur condamnation, mais, comme ce jugement n'était pas unanime, le couple s'était vu automatiquement accorder le droit de porter l'affaire devant la Cour suprême.

La Cour suprême avait statué, en mai 2018, que le juge de première instance avait commis une négligence dans ses instructions aux jurés, ce qui avait créé de la confusion chez ces derniers.

Les avocats de David et Collet Stephan avaient avancé devant le plus haut tribunal du Canada que l'analyse juridique du juge de première instance, contenue dans une « phrase de 92 mots », était une source de confusion pour les jurés.

Un remède maison

David et Collet Stephan vivaient à Lethbridge, à 200 km au sud de Calgary. En 2012, lorsque leur fils Ezekiel est tombé malade, ses parents ont d’abord pensé à une laryngite. Ils lui ont donné des remèdes naturels, à base de légumes, de poivre et de gingembre. Une infirmière, amie de la famille appelée à l’aide, a évoqué la possibilité d'une méningite virale.

C'est alors que l'état de santé de l'enfant a empiré. « Soudainement, sa respiration n'était plus normale », a dit le père au caporal de la GRC, le 15 mars 2012. L'enfant a été amené en ambulance vers une communauté voisine.

Après cinq jours à l'Hôpital pour enfants de l'Alberta, les médecins ont décidé d’arrêter de maintenir le petit Ezekiel en vie artificiellement.

Des parents attentifs et aimants

Selon les avocats du couple Stephan, cette affaire est unique en son genre et requiert la plus grande attention. « Les appelants étaient des parents attentifs et aimants, soucieux de remplir leurs devoirs parentaux », peut-on lire dans le mémoire de la défense.

Les parents auraient mal évalué la gravité de l’état de santé de l'enfant, dont les symptômes ressemblaient plutôt à « un rhume ou à une grippe classique ».

« Le fait qu'ils n'ont pas amené Ezekiel chez un médecin ne découlait pas de croyances excentriques ou d'une méfiance envers la médecine moderne, comme le prétendait la Couronne », ont ajouté les avocats du couple.