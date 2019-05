Faites votre cinéma avec Cinémagine

La Société Cinémagine, de l'Alberta, a pour mission de promouvoir la langue française par le biais du cinéma.

Elle offre des projections de films et des ateliers cinématographiques en français. Les ateliers abordent, entre autres, la scénarisation, l'art dramatique, la production, le tournage et le montage. Bref, la démarche de A à Z pour produire un film.

Ateliers de production cinématographique Photo : Cinémagine

Parmi les nouvelles activités proposées, un nouveau projet de courts métrages est en branle. Cinémagine travaille depuis deux ans avec Patrimoine canadien pour obtenir le financement nécessaire.

« On veut se tourner un peu plus vers la production en incluant la communauté francophone, pour faire participer les jeunes et les moins jeunes à la production de courts métrages, explique le directeur général, Jérémy Lebon. On vise à travailler autant l'aspect technique que le jeu d'acteurs. Ça fait deux ans qu'on travaille fort avec Patrimoine canadien parce que ça demande beaucoup de moyens financiers et personnels. Le principe de notre projet, c'est vraiment de pouvoir confronter ces novices avec des professionnels, comme on avait fait en 2014 avec la websérie, mais à plus grande échelle. »

Jérémy Lebon, directeur général de Cinémagine, parle des projets à l'émission « Café show ». Photo : Radio-Canada / Martin Flibotte

Cette année a été une bonne année, selon le directeur général, Jérémy Lebon. Le volet de la tournée jeunesse a été très populaire et a attiré plus de 1000 jeunes par endroits, un peu partout dans la province.

Le Festival Cinémagine 2018, qui a eu lieu au mois de novembre dernier, a été un autre succès, selon M. Lebon. Quatre films ont été présentés : les films québécois 1991 et Wolfe, et les films français 7 jours pas plus et Les as de la jungle.

Festival Cinémagine 2018 Photo : Cinémagine

Malheureusement, aucun acteur n'a pu être présent pour la projection, mais plusieurs avaient créé de petites vidéos pour remercier le public.

Cinémagine organise des projections de films en français un peu partout en Alberta. Photo : Cinémagine

Une vingtaine de membres de la francophonie ont assisté à l'Assemblée générale annuelle de la Société Cinémagine de l'Alberta, qui s'est tenue le mercredi 29 mai. Plusieurs nouvelles personnes font maintenant partie du comité. Une équipe rajeunie qui pourra apporter de nouvelles idées.

Par ailleurs, plusieurs membres poursuivent leur mandat jusqu'à l'année prochaine.

Voici l'équipe : Président : Ryan Harper-Brown (pour la deuxième année)

Vice-Président : Michel Carbonneau (pour la deuxième année)

Directeur général : Jérémy Lebon (pour la deuxième année)

Kama Baradji (réélue au comité)

Mireille Rochon (pour une deuxième année)

Christine Trudel (pour une deuxième année)

Salina Ulrickson (pour une deuxième année)

Sylvie Quenolle (nouvelle arrivée au comité)

Marilou Dupray (nouvelle arrivée au comité)

Dishan Panchoo (nouveau arrivé au comité)

La prochaine année s'annonce riche. Le fait d'avoir de nouvelles personnes, également plus jeunes, ça permet d'avoir de nouveaux objectifs et une nouvelle perspective des choses. Jérémy Lebon, directeur général

Cinémagine est situé à Lethbridge, au sud de Calgary, mais travaille à l'échelle provinciale.