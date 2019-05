Maladie débilitante chronique : des mesures spéciales pour les chasseurs de l'Outaouais et des Laurentides

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs poursuit ses actions en Outaouais et dans les Laurentides pour éviter que la maladie débilitante chronique des cervidés détectée dans un élevage privé en 2018 se propage dans la faune.

À la suite de la découverte d'un premier cas de Maladie débilitante chronique (MDC) aux fermes Harpur de Grenville-sur-la-Rouge, de nombreuses mesures avaient déjà été déployées à l'automne 2018 afin d'évaluer la présence de la maladie.

À ce jour, aucun cas de MDC n'a été détecté hors de la ferme d’élevage où le cheptel de près de 3000 cerfs rouges a été abattu à l’automne 2018. Cependant, le ministère n’exclut pas hors de tout doute que la maladie y soit présente.

L’an dernier, les employés du ministère ont abattu près de 600 cerfs sauvages dans la zone d’intervention contrôlée qui a un rayon de 45 km de l'élevage touché. Le ministère souhaite maintenir de faibles densités de cerfs de Virginie dans ce secteur.

Actuellement, nous évaluons dans les zones 9 ouest et 10 est, les densités de cerfs sont estimées à , 1,6 cerf par kilomètre carré, nous avions fait une opération pour baisser cette densité-là, par contre l’hiver 2019 a été très rigoureux et les mortalités ont été très importantes , a expliqué Nicolas Bégin, porte-parole du ministère québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Les restrictions s'appliquent toujours sur les déplacements de certaines parties, dont la tête et la colonne vertébrale, de cervidés abattus dans ces zones , a-t-il ajouté.

Afin de maintenir de basses densités de cerfs, le Ministère attribuera, pour la saison 2019, des permis pour la chasse au cerf sans bois par tirage au sort dans les zones de chasse 9 ouest et 10 est. Photo : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Depuis 2007, le ministère a mis en place un réseau de surveillance et d'analyse des animaux dans la nature avec la collaboration des boucheries afin de détecter la maladie.

Contrôle de la population

Le ministère modifie les modalités de chasse en vigueur dans la zone de surveillance afin de les rendre plus permissives.

M. Bégin a déclaré que la chasse sera autorisée pour tous les segments de la population de cerfs, soit les mâles, les femelles et les faons. De plus, l'utilisation de tous les engins (carabine, fusil, arc ou arbalète) pour la période de chasse du 24 septembre 2019 au 17 novembre 2019 sera permise.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs va tenir des séances d'informations dans les régions concernées afin de présenter plus en détail les modalités de la chasse.

La zone de surveillance rehaussée inclut les 17 municipalités suivantes : Grenville, Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, Fassett, Namur, Saint-Émile-de-Suffolk, Amherst, Huberdeau, Arundel, Barkmere, Montcalm, Lac-des-Seize-Îles, Wentworth-Nord, Brownsburg-Chatham, Grenville-sur-la-Rouge, Harrington et Boileau.

M. Bégin a confirmé que les chasseurs pratiquant la chasse exclusivement dans les 17 municipalités de la zone de surveillance rehaussée ne sont pas tenus de s'inscrire au tirage annuel de permis pour le cerf sans bois.

Une collaboration essentielle des chasseurs

Les chasseurs sont invités à collaborer activement aux mesures particulières de surveillance et de contrôle mises en place par le ministère.

Maintenir des densités faibles de cerfs dans le secteur où la maladie a été détectée afin de réduire les contacts entre les animaux sauvages et ainsi limiter la transmission, le cas échéant;

Effectuer une surveillance rehaussée de la maladie afin de détecter toute émergence de celle-ci en milieu naturel et intervenir rapidement;

Améliorer les mesures pour prévenir de nouvelles introductions de la maladie ou sa propagation.

La MDC n'est pas considérée comme une maladie transmissible à l'humain. Cependant, Santé Canada recommande de ne pas consommer ou utiliser les tissus d'un animal infecté.