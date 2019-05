Le monde débarque à Toronto pour la finale de la NBA

Pendant que les joueurs se préparent à l'affrontement, des centaines de membres des médias envahissent l'aréna de la Banque Scotia.

En plus des émissions américaines comme Good Morning America, First Take et Inside the NBA, des médias de l'Amérique latine, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe couvrent la finale entre les Raptors de Toronto et les Warrios de Golden State avec attention.

Plusieurs joueurs des deux équipes se sont adressés aux médias. Pascal Siakam attire l'attention des médias francophones et anglophones. Photo : Radio-Canada

Certains journalistes viennent d'aussi loin que l'Australie, la Chine, l'Islande et le Qatar.

Les matchs de la finale de la NBA sont présentés en 50 langues et pour la première fois, ils seront diffusés en Inde gratuitement sur Facebook, Twitter et YouTube.

Le média mexicain Televisa, une des plateformes les plus importantes d'Amérique latine, couvre aussi la finale de la NBA. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Quatre autres pays diffuseront également les matchs de la finale pour la première fois, dont l'Australie, l'Estonie, Hong Kong et la Nouvelle-Zélande.

Le basketball est un sport rassembleur qui intéresse des millions de personnes à travers le monde, peu importe l'âge ou l'origine, à en croire l'engouement créé par les séries de la NBA.

Les médias des pays suivants sont à Toronto : Allemagne

Afrique du Sud

Argentine

Australie

Bulgarie

Brésil

Chili

Costa Rica

Chine

Croatie

Espagne

Équateur

France

République dominicaine

Grande-Bretagne

Hongrie

Islande

Israël

Italie

Japon

Mexique

Philippines

Pologne

Portugal

Qatar

Suède

Suisse

Turquie