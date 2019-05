Commissaire aux langues officielles : le comité de sélection s’explique

La décision de reprendre le processus de sélections d'un commissaire aux langues officielles au Nouveau-Brunswick a été prise par le comité, et non par le gouvernement de Blaine Higgs, selon la sous-ministre Hélène Bouchard.

Mme Bouchard est devenue membre du comité de sélection l’été dernier en tant que représentante du Conseil exécutif.

Le processus de sélection a commencé le 23 juillet avec une expression d’intérêt, précise-t-elle. Les candidats ont commencé à subir leur entrevue à la fin d’octobre.

Le processus a ensuite été retardé le temps de la transition des pouvoirs à Fredericton.

Le processus a recommencé au mois de mars. Le comité s’est rencontré à la fin mars. C’est à ce point-là que nous, en tant que comité, les membres du comité ont eu une discussion et ont décidé que le processus avait pris trop longtemps entre les premières entrevues et maintenant pour qu’on puisse faire un processus juste et équitable. On a décidé à ce point-là que nous n’allions pas continuer avec le processus. C’est là que le processus s’est terminé , explique Hélène Bouchard.

