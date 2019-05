L’économie de l’Ontario s’améliore selon le gouvernement Ford

Dans un communiqué, le ministre des Finances de l’Ontario Vic Fedeli attribue ce léger changement aux politiques de son gouvernement.

Au cours d’une récente réunion avec les représentants de l’agence Fitch, nous avons expliqué notre plan quinquennal en vue d’atteindre l’équilibre, notre stratégie de réduction de la dette et les initiatives que nous avons déjà prises pour contrôler les dépenses , a-t-il expliqué.

Lors de la présentation du budget en avril, Vic Fedeli a annoncé que son gouvernement avait reporté à 2023-2024 le retour à l’équilibre budgétaire. Photo : Radio-Canada

La notation de Fitch Ratings survient deux jours après que la firme DBRS a confirmé la cote AA (faible) à tendance stable pour l’Ontario.

Dans un communiqué, la firme de notation DBRS note que le changement de direction de la politique budgétaire est clairement positif du point de vue du crédit et il semble exister un engagement réel et crédible à remédier aux déséquilibres budgétaires de la province et à réduire progressivement le fardeau de la dette .

La firme indique toutefois que ces perspectives ne sont pas sans défi ni risque.

Elle explique que la Province a présenté un plan en cinq ans pour équilibrer son budget, et que ce plan nécessitera des changements importants dans des programmes et un rythme de croissance des dépenses beaucoup plus lent si le secteur public s’oppose à ces réformes avant la prochaine élection provinciale prévue en 2022.

Elle brandit aussi le risque que la situation économique puisse se détériorer, ce qui viendrait nuire aux efforts de l’Ontario en matière de réduction du déficit.