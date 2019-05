« Nous sommes tous très stressés, car on ne sait pas encore quelles sont les maisons qui sont parties en fumée », a déclaré Lori Wanuch, ébranlée d’apprendre que les flammes étaient en train de s’attaquer à sa communauté.

« Nous n’avions pas conscience que le feu était si proche, partage-t-elle, nous avons juste été évacués à cause de la fumée [il y a une semaine]. »

À ce moment, le feu était à une vingtaine de kilomètres de l’établissement métis de Paddle Prairie qui est situé au sud de High Level.

« Quand nous avons réalisé qu’il n’était plus qu’à deux kilomètres de nos frontières, il était trop tard », dit celle qui a trouvé refuge à Grande-Prairie.

C’est dans cette ville située 400 kilomètres au sud de Paddle Prairie que la majorité de la communauté métisse est allée se mettre à l’abri.

« Tout le monde est en sécurité et il n’y a plus personne sur nos terres », ajoute-t-elle. Mais, « il était trop tard pour aller récupérer nos animaux que nous avons dû laisser là bas [...] C’est terrible : tout le monde a juste tout laissé ».

De mal en pis

Les ordres d’évacuation se multiplient dans le nord de l’Alberta et touchent de plus en plus de communautés isolées.

À 3 h 40, jeudi matin, une alerte a été donnée pour le district municipal d'Opportunity, à l’ouest de Fort McMurray. Le feu s'approche rapidement du village de Chipewyan Lake et du hameau de Wabasca. Il menace aussi la Nation crie Bigstone et la zone du camping de La Crete Ferry.

Les résidents de ces secteurs ont été évacués vers Calling Lake, à 200 kilomètres au nord d’Edmonton.

« Soyez prudent si vous vous déplacez dans cette zone, car la fumée épaisse réduit la visibilité », ont prévenu les autorités qui envisagent de fermer certains axes de circulation pour cette raison.

La fumée des feux de forêt dans le nord de l'Alberta occasionne une mauvaise qualité de l'air jusque dans la région d’Edmonton où une odeur de boucane flottait dans l’air jeudi matin.

L'indicateur de qualité de l’air d’Environnement Canada est à 7 dans la capitale albertaine, ce qui correspond à un « risque élevé ».

« La fumée sur certains secteurs du centre de la province devrait se déplacer à nouveau vers le nord d'ici à vendredi matin à mesure que les vents deviendront du sud-est », précise toutefois Environnement Canada.