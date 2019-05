Délais pour internet haute vitesse aux Île : DÉRYtélécom se veut rassurant

Près d'un an après l'annonce de l'arrivée d'un service internet haute vitesse aux Iles, l'entreprise responsable d'installer le service, DeryTélécom, prévoit que le service sera accessible à l'automne 2020, malgré l'inquiétude de Madelinots sur le respect des échéanciers.

En mai 2017, Québec a octroyé à DERYtelecom le contrat pour brancher 5500 foyers madelinots au service internet haute vitesse grâce à l'installation de la fibre optique. À ce moment, Québec et la municipalité des Îles prévoyaient l'installation du service 20 mois après l'octroi du contrat.

La directrice marketing pour DERYtelecom, Nathalie Gagnon rappelle toutefois que le contrat a été officiellement signé en décembre dernier et que l'entreprise a débuté la construction d'un « câble de base d'une longueur de 250 km qui accueille tous les équipements ».

Bien qu'elle dit comprendre l'impatience des Madelinots pour l'accès à un service haut débit, selon elle, tout va comme prévu. Actuellement j'ai aucun indicateur pour dire qu'on a un retard , explique Madame Gagnon.

Elle précise toutefois être en discussion avec Télébec, l'entreprise qui gère le câble de télécommunications sous-marin, afin de pouvoir offrir un service rentable pour l'entreprise.

Nathalie Gagnon, directrice Communication et Marketing pour DERYTelecom Photo : Radio-Canada / DERYTelecom

Des entreprises impatientes d'avoir le service

Yannick Leblanc est directeur général du garage Chevrolet-Buick-GMC de l'archipel. Il espère voir l'arrivée du service internet pour améliorer la rentabilité de son entreprise.

Il explique qu'avoir accès a internet haute vitesse lui permet de programmer plus rapidement les voitures, qui de nos jours, sont équipées de plusieurs accessoires électroniques. Une rapidité difficile à obtenir, sans le service haute vitesse.

Il y a beaucoup de pertes de temps et beaucoup de pertes de sous aussi. Yannick Leblanc, directeur général Chevrolet Buick GMC

Le directeur général du garage Chevrolet Buick GMC de l'archipel, Yanick Leblanc. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Cette entreprise n'est pas la seule à vivre cette réalité dans l’archipel, selon le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau. Il affirme que cette situation risque d'avoir des conséquences sur le travail des entrepreneurs. En fait, le problème on devient plus compétitif par rapport à des développements qui se font partout à travers le Québec et dans le monde. , dit-il.

Le maire de l'archipel, Jonathan Lapierre, demande quant à lui au Ministère de l'Économie et de l'Innovation de respecter ses engagements d'offrir internet haute vitesse à la communauté.

Les détails administratifs, politiques ou juridiques relèvent du gouvernement puisque le gouvernement a lui-même édicté la façon de faire, la marche à suivre alors c’est au gouvernement de dénouer cette impasse-là. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation n'a pas répondu à nos questions sur le sujet.

Avec les informations de Philippe Grenier.