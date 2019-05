Rémunération de hauts dirigeants : la VG dénonce les cachotteries de sociétés d'État

Après s’être penchée sur les pratiques en la matière de dix entités, dont la Société des alcools du Québec (SAQ) et Investissement Québec, la vérificatrice Guylaine Leclerc conclut que des sommes sont parfois accordées à des hauts dirigeants sans reddition de comptes appropriée.

Des indemnités de départ ne sont par exemple pas divulguées sous prétexte d’une entente de confidentialité, des primes à la signature ne sont pas présentées et la rémunération exacte de certains dirigeants n’est pas publiée.

Au cours des deux dernières années, 11 hauts dirigeants de sociétés se sont par exemple partagé des indemnités de départ totalisant près de 3,5 millions de dollars, mais plus de 75 % de ce pactole n’a jamais été dévoilé.

À elle seule, la SAQ n’a pas divulgué que cinq hauts dirigeants se sont partagé des indemnités de départ totalisant 2 millions de dollars.

Quatre commissions scolaires, dont la Commission scolaire de Montréal, ont aussi versé 547 000 $ à sept hauts dirigeants ayant quitté leur fonction, sans que personne soit au courant.

Cette situation illustre « un manque de transparence qui ne permet pas aux parlementaires de faire une juste appréciation de la situation », conclut Mme Leclerc.

La vérificatrice générale remet par ailleurs en cause le fait que des sociétés considérées comme ayant une vocation commerciale justifient des hausses importantes de la rémunération accordée à des dirigeants par la nécessité de rivaliser avec le secteur privé pour attirer et retenir les meilleurs candidats.

« Cet argument me laisse perplexe, car il peut s’appliquer à toutes les sphères d’activité gouvernementales », indique-t-elle dans son rapport.

Comment peut-on expliquer qu’il soit plus important d’attirer et de retenir les talents pour gérer des activités de nature commerciale que pour voir à d’autres enjeux de société que je considère à tout le moins comme aussi importants, tels que l’éducation des jeunes, la santé de la population et la gestion de la dette publique?

extrait du rapport de la vérificatrice générale